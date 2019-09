NOVO MUNDO DOS NEGÓCIOS EXIGE MUDANÇA, TRANSFORMAÇÃO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

José Carlos Moreira

A CRIATIVIDADE E A INOVAÇÃO. Saber lidar com as mudanças, novas tecnologias, novos comportamentos dos consumidores e das organizações é desafiador e exige atitude e comprometimento. As organizações precisam de gestores preparados para orientar todas essas evoluções no ambiente.

O Comportamento do Consumidor tem de ser acompanhado com muito rigor e concentração. Compreender esse comportamento torna o mercado mais amplo e com isso possibilita localizar os caminhos para que as organizações consigam encantar e atender todas as expectativas.

Os gestores designados para essa função dentro das empresas devem saber como relacionar a Inovação e a criatividade, ou seja, fazer que sua empresa tenha um ambiente propício para a criatividade, descontraído e confortável para que a integração dos colaboradores possa motivar o trabalho de equipe orientado para um único objetivo e, desse modo, estimulando e incentivando as novas ideias e sugestões.

Um dos principais papeis deste novo Gestor é o trabalho em equipe, criando um ambiente favorável e ações para que todos dentro da organização possam contribuir com essas novas “ideias”, e com isso apoiar, implementar e executar todo o planejamento de forma criativa e inovadora, buscando competir ativamente e alcançando o resultado esperado.

Aceitar novas maneiras de fazer produtos, processos, tecnologias, ser criativo e inovador, no primeiro momento, pode até parecer um absurdo, mas, com certeza, será o caminho para as organizações chegarem ao futuro e com resultado positivo.

Para tudo isto acontecer, as empresas precisam identificar, estimular, e desenvolver profissionais com o perfil Inovador. Os profissionais inovadores têm de buscar as novas demandas do ambiente globalizado, novos modelos e evolução dos comportamentos organizacionais e dos consumidores.

O futuro está chegando rápido e com muitas mudanças, exigindo das empresas criatividade e inovação, preparando o presente e o futuro para atender as novas demandas do NOVO, sendo flexível e ágil a esse novo modelo organizacional.

Como ser criativos? As organizações precisam criar valores, buscando conhecimento, imaginação, atitude e comprometimento, desenvolvendo seus profissionais através de capacitações e treinamentos, buscando sempre a melhoria contínua.

Como Inovar? A inovação é a execução, a ideia sendo colocada na prática. Esses processos andam de mãos dadas. Não existe criatividade sem inovação e não existe inovação sem criatividade.

As empresas precisam de profissionais para exercer o papel proativo para a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Não há espaço para a passividade nesse processo atual de desenvolvimento.

A competitividade globalizada exige que todos os profissionais tenham a criatividade e a inovação em todas as suas ações de planejamento, para que consigam atingir seus objetivos.

Com o desafio da competitividade interna e internacional o país e as empresas têm de investir em pesquisa e tecnologia, objetivando criar inovações constantes e que possam surpreender de forma positiva a concorrência e o mercado consumidor.

A partir do momento em que implementamos esse comportamento inovador, criamos a cultura da mudança organizacional.

As organizações devem implementar seu processo de TRANSFORMAÇÃO, ou seja, buscar novos modelos de negócios, novas tecnologias e novas maneiras de fazer. Esse novo comportamento tem de estar em toda organização, de forma consciente, integrando todos os atores que compõem a empresa e, principalmente, devem estar focados nas mudanças do mercado consumidor.

A inovação tecnológica é fundamental para o sucesso organizacional, proporcionando uma vantagem competitiva. E, para isso, precisamos cada vez mais da capacidade dos gestores para impulsionar novas tecnologias e outras, não só para que as organizações possam realizar seus objetivos com mais eficiência e eficácia, mas também para manter a vantagem sobre os competidores.

Vamos Criar e Inovar. Essa é a trilha para as organizações chegarem ao SUCESSO !!!

José Carlos Moreira – Coordenador dos cursos de Administração e Ciências Econômicas do Centro Universitário de Caratinga-UNEC. Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Viçosa (1983). MBA em Gestão Empresarial FGV-MG (2004). Mestrado Profissional em Meio Ambiente e Sustentabilidade, pelo Centro Universitário de Caratinga- UNEC (2012), Pós-Graduado em Direito Constitucional Universidade Anhanguera (2014), Bacharel em Direito.