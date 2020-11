Reabertura acontece na noite de hoje

CARATINGA – Será reaberto, a partir das 18h de hoje, o novo Mercado Municipal de Caratinga. O espaço passou por uma completa reforma e agora dará mais conforto e comodidade para os feirantes e consumidores. Os recursos para a obra foram viabilizados por meio de uma parceria do município com a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas. Idealizado em 2017, o processo de planejamento contou com visitas aos mercados de Teófilo Otoni e Belo Horizonte para estudar o funcionamento e reproduzir em Caratinga um projeto que atendesse as necessidades de feirantes e da comunidade.

O nome do mercado homenageia comerciante Roberto Resende Carli, pioneiro em Caratinga no segmento de supermercados.

O projeto de reforma e ampliação contou com recursos do Governo do Estado oriundos da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMGE) no valor de R$ 800.000,00. O município por sua vez investiu um total de R$ 500.119,97 com recursos próprios para as benfeitorias que o projeto inicial não contemplava. Portanto a obra recebeu mais de 38% de recursos próprios do município.

Os feirantes são os grandes beneficiários do projeto, eles foram envolvidos desde o princípio, através da Associação de Produtores. Antes o mercado contemplava cerca de 100 produtores, agora estima-se que mais de 200 serão beneficiados. Todos os feirantes já passaram por uma série de treinamentos, fruto da parceria do município com o Sebrae, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga, Sicoob Credcooper e Signet. O objetivo dos conteúdos foi capacitá-los para atuarem nessa nova fase do mercado, que naturalmente, exigirá mais profissionalização para que eles tenham sucesso.

O novo Mercado Municipal terá uma nova proposta de funcionamento. Antes o funcionamento ocorria apenas aos sábados, com a reforma, após a fase inicial de adequações, o espaço ficará aberto ao público de segunda a segunda. Outra novidade é que agora haverá uma setorização dos produtos: Hortifruti, laticínios; carnes e embutidos; paisagismo e artesanato; além da praça de alimentação.

O Mercado Municipal receberá o público a partir deste sábado, dia 07, de 6h às 17h. Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, serão seguidos, haverá a disponibilização de álcool em gel, sendo obrigatório uso de máscara e a manutenção do distanciamento social.

PROGRAMAÇÃO

6 de novembro de 2020

18h – Solenidade de Inauguração

18h15 – Culto Ecumênico

18h50 – Abertura para visitação do Mercado Municipal