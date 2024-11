NOVO LANÇAMENTO LITERÁRIO

Prof. Eugênio Maria Gomes lança mais duas obras na próxima quarta-feira

CARATINGA – O auditório Prof. Celso Simões Caldeira, do Centro Universitário de Caratinga, será palco de mais dois lançamentos literários no próximo dia 13, quarta-feira, às 19 horas, quando o professor Eugênio entregará mais duas obras; o 11º volume da série de crônicas, “Sem data de validade” e o 11° volume da série infantil, “Maria Contando Histórias”, intitulado “Nas asas do livro”.

As obras já estão disponíveis para venda, no formato impresso e digital, na plataforma Clube dos Autores e, no formato e-book na plataforma Amazon. Os exemplares que serão distribuídos, gratuitamente, na noite de lançamento, têm o apoio cultural da Viação Riodoce, Irmão Supermercados, Sicoob Credileste e Carvalho Negócios Imobiliários.

A noite será de festa para o livro e a literatura, com a apresentação do Coral Infantil Prof. Jairo Grossi e do Coral São João Batista; além do grupo musical que encerrará o evento, composto por Rodrigo Manová, Julio Art e Wilson José. O cerimonial leva a assinatura de Solange Araújo, diretora do Departamento de Comunicação da Fundação Educacional de Caratinga.

Com estas duas obras, o autor completa 40 obras autorais, sendo também coautor e organizador de outras 22. Eugênio lançará, em 2025, mais duas obras: “Cotidiano”, no primeiro semestre e “Coragem para envelhecer”, no segundo semestre, ambas pela Editora Viseu.