Novo Esporte Clube Itabirinha realiza seletiva em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS- A avaliação do Novo Esporte Clube Itabirinha aconteceu no dia 5 de julho e contou com a participação de 60 crianças e adolescentes nascidos em 2010/11/12 de Santa Rita de Minas e região. Para muitos, a primeira experiência.

O resultado foi considerado satisfatório, pois, muitas daquelas crianças não têm ou teriam condições de participar de avaliações do tipo e isso foi oportunizado. Outro ponto positivo foi mostrar que para a adesão no alto rendimento esportivo é preciso estar preparado fisicamente/tecnicamente/psicologicamente fazendo com que os participantes mudassem a forma de pensar e enxergar como é a iniciação esportiva de alto rendimento”, declara o treinador Norivan Paiva Moreira.

A participação foi gratuita. Dos 60 participantes observados pelo professor Claudio Augusto, três foram selecionados para treinar na equipe principal em Itabirinha (sede do clube), que se prepara para a Copa Brasileirinho. A equipe enfrentará o Santos e Cruzeiro, dentre outras equipes, pela primeira fase do campeonato sediado em Itabirinha.

O professor Norivan Paiva destaca que, inicialmente, havia mandado seu currículo de treinador de goleiros para o Novo Esporte Clube Itabirinha, porém, apesar de um retorno positivo, por questões pessoais não pôde integrar a equipe técnica. “Mas, ao longo da conversa, eles me perguntaram se eu tinha atletas disponíveis para avaliação e eu disse que sim. Eles deram a opção de levá-los em Itabirinha ou em avaliações em cidades mais próximas, assim, dei a ideia de realizar em Santa Rita de Minas. Assim demos início a este projeto para nossa cidade, receber a avaliação de uma equipe de base de futebol com selo de clube formador”.

Norivan registra seus agradecimentos para apoiadores que ele frisa como fundamentais para a realização do evento. “O professor Rogério de Souza da escolinha de futsal JHS de Santa Rita de Minas, me auxiliou na estruturação do projeto. Além de outros membros que formaram a cúpula organizadora, Rinaldo Genelhu, de ADUJA de São João do Jacutinga; Istefam de Castro Gomes, do Projeto Asafe de Caratinga; Leandro, da Escolinha de Futebol de Dom Corrêa; além do apoio da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas, através do prefeito Ademilsom Fernandes e da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, através do secretário Kelisson Assis”.