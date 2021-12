NOVO EDITAL PARA O CENSO 2022

IBGE detalha vagas para Caratinga e região

CARATINGA- O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quarta-feira (15), as inscrições do processo seletivo para o Censo Demográfico 2022. Em Caratinga, há vagas para 80 recenseadores que vão trabalhar na coleta de informações, além de 13 agentes, como anunciado pelo chefe da agência de Caratinga, Joelson de Carvalho.

São vagas de nível fundamental distribuídas em 5.297 municípios do país. Durante as inscrições, que vão até 29 de dezembro de 2021, o candidato deverá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50, pode ser paga até 25 de janeiro, e a prova será aplicada na manhã do dia 27 de março de 2022. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta domiciliar.

Também estão abertas até o dia 29 de dezembro oportunidades para agente censitário supervisor (ACS) e para agente censitário municipal (ACM), ambas de nível médio. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. A taxa de inscrição é de R$ 60,50, pode ser paga até 25 de janeiro, e a prova será realizada também em 27 de março, só que na parte da tarde. As inscrições para recenseador e agentes censitários podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Outros dois editais foram lançados pelo IBGE com vagas de nível médio para agente censitário de administração e informática (ACAI) e para coordenador censitário de área (CCA).

Na seleção para recenseadores, os candidatos devem escolher, no ato da inscrição, a área em que desejam trabalhar. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros, ou a comunidades. Como os recenseadores são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador online, que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.

IBGE CARATINGA

Joelson Carvalho detalha as vagas que estarão disponíveis. “São 80 vagas para Caratinga e 13 para supervisores, dentre elas um vai ser chefe do posto. Conseguimos dividir o município de Caratinga em mais duas áreas, porque são mais distantes, que são as de São Cândido e São João do Jacutinga. Teremos em cada uma delas o supervisor, uma vaga específica. Então na hora da inscrição, deve escolher se quer uma vaga para Caratinga, São Cândido ou São João do Jacutinga. A mesma coisa relação aos recenseadores, que estão distribuídas. E, além de Caratinga, temos vagas em todo o País”.

Ele chama atenção dos candidatos para o prazo de inscrições. “Devido a nossa celeridade em fazer o Censo em 2022, pois em 2020 nós teríamos que ter feito, querendo realmente fazer o trabalho o mais rápido possível, com toda qualidade, as inscrições fecham no dia 29 de dezembro. O período de inscrição é curto, mas, vale a pena. Ainda terá tempo de se preparar para fazer o concurso”.

Em relação a devolução da taxa de inscrição dos processos seletivos simplificados 2020 e 2021, Joelson esclarece quais são os procedimentos. “Já tivemos dois processos seletivos anteriores que foram cancelados, infelizmente. O primeiro, a devolução das inscrições já iniciou, muitos já receberam, quem ainda não recebeu ainda pode receber. Para quem entrou no outro processo seletivo, que seria para 2021 e não aconteceu, também há o processo de devolução das taxas de inscrição. Basta ir no Banco do Brasil, diretamente no Caixa, com identidade e CPF, que eles vão receber de volta o dinheiro. Essa inscrição não vale para esse concurso, porque são organizadoras diferentes. Ele tem que receber esse dinheiro e fazer um novo pagamento de inscrição”.