Infectologista do Casu – Hospital Irmã Denise esclarece as principais questões sobre o assunto

CARATINGA – Desde o final de dezembro de 2019 há uma preocupação mundial com relação ao Novo Coronavírus, que é um vírus de uma grande família de germes causadores de doenças respiratórias. O vírus se espalhou a partir da cidade chinesa de Wuhan e a doença já provocou mais de 3.198 mortes e infectou mais de 93 mil pessoas em cerca de 80 países. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente das pessoas que contraíram a doença, cerca de 50 mil se recuperaram. O Brasil até o momento tem 8 casos confirmados, 635 casos suspeitos e 378 casos descartados.

Diante da ameaça do novo coronavírus, que até o momento tem 8 casos confirmados, 635 casos suspeitos e 378 casos descartados no Brasil, convidamos a médica infectologista responsável pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do CASU – Hospital Irmã Denise, Mariana Vasconcelos Costa Araújo, para esclarecer todas as questões que envolvem o assunto.

O que são coronavírus?

O coronavírus é um vírus de uma grande família de germes causadores de doenças respiratórias. Principalmente resfriado comum, resfriados com evolução mais forte, e eventualmente complicações, mas a maioria dos casos são muito brandos e as vezes até com sintomas gastrointestinais, mas a grande maioria dos coronavírus causam infecções respiratórias brandas e autolimitadas. Trata-se de vírus antigos, desde a década de 60 que se tem o conhecimento deles e eles causam inúmeras infecções desta ordem.

Como se deram as mutações do coronavírus?

A partir de 2002 o vírus sofreu uma mutação e surgiu uma variante denominada de SARS – COV, que se trata do coronavírus associado à síndrome respiratória grave. Em 2012 ocorreu uma segunda mutação que levou a um vírus chamado MERS – COV, que é o coronavírus associado à síndrome respiratória no Oriente Médio, porque os casos ficaram restritos a essa região. E agora, em dezembro de 2019, houve a terceira mutação que originou o Novo Coronavírus. Que e um vírus com potencial de causar doenças respiratórias graves, muito semelhantes ao SARS – COV de 2002.

Qual a singularidade dos efeitos do chamado novo coronavírus?

A grande particularidade do novo coronavírus é justamente esse alto potencial de causar doença respiratória grave, principalmente nos grupos com pacientes idosos e portadores de comorbidades, com casos de imunossupressão e eventualmente esses pacientes complicarem, e até mesmo chegar a óbito.

Quais são os sintomas de uma pessoa infectada por um coronavírus?

Os sintomas do paciente infectado são muito semelhantes aos sintomas gripais, de resfriado comum ou mesmo gripe, é muito difícil fazer a distinção pelo sintoma clínico se a infecção é por um vírus ou por outro. O coronavírus tem um risco de desenvolver doença grave, mas a influenza também e inclusive com um risco muito maior de gerar óbito. Até o conhecimento atual que temos sobre o coronavírus podemos fazer esta afirmação. Inicialmente a sintomatologia é muito semelhante entre todos os vírus respiratórios.

Como ocorre o contágio?

O contágio, relatado na literatura disponível até o momento, é pessoa/pessoa por meio de gotículas, pela tosse, espirros, contato com superfícies contaminadas, ainda há dúvidas com relação a outras formas de transmissibilidade. O que se sabe até o momento é sobre o contágio pessoal por contato por gotícula ou superfície contaminada.

Qual é a gravidade do novo coronavírus?

Com relação à gravidade até o momento temos uma estimativa de letalidade de 2 a 3%. Acontece que nos grupos de maior vulnerabilidade, que seriam idosos, essa taxa de letalidade sobe para 15%, segundo as estatísticas da literatura atual. Porém esses dados ainda estão em análise e é uma questão controversa na literatura e necessário mais tempo para definir se a letalidade é realmente essa.

Existe um tratamento específico para o novo coronavírus?

Ainda não existe tratamento específico para o coronavírus, não existe um antiviral específico. Existem estudos em andamento com relação a alguns antivirais, principalmente um antiviral que já é utilizado para o tratamento do HIV, que é o Lopinavir com Ritonavir. Tem também alguns estudos com Hidroxicloroquina, alguns com Rendesevir, mas nada ainda específico ou com eficácia confirmada para tratamento do coronavírus.

Como reduzir o risco de infecção pelo novo coronavírus?

A melhor maneira de prevenção são cuidados gerais com higiene. Higienizar constantemente as mãos, cuidados com a tosse e espirros (etiqueta da tosse – cobrir com lenço descartável), evitar aglomerações e manter os ambientes sempre ventilados.

Qual é a orientação diante da detecção de um caso suspeito?

Os casos suspeitos deverão ser avaliados rigorosamente quantos aos critérios que definem a suspeita. Até o momento há 8 casos confirmados no Brasil (que veio do exterior) mas não há epidemia ou transmissão local. Assim, pacientes com sintomas gripais só serão considerados suspeitos se tiverem histórico de viagem para locais de transmissão sustentada do vírus até 14 dias antes do início dos sintomas, ou contato com pacientes suspeitos ou confirmados. No atendimento de qualquer paciente suspeito deverá ser feito comunicação imediata com o órgão responsável (CCIH da instituição, epidemiologia do município, regional de saúde e ou CIEVS Minas) para discussão, definição e tomadas das demais condutas.