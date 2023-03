5.084 famílias são atendidas em Caratinga

CARATINGA- O primeiro mês do calendário de pagamentos do novo Bolsa Família traz 5.084 famílias atendidas em Caratinga, com valor médio pago de R$ 676,38.

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento nesta segunda-feira (20), para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 e serão feitos de forma gradativa até 31 de março.

Atualmente, o programa realiza o pagamento de no mínimo R$ 600 por família e mais R$ 150 por criança de até seis anos de idade. A partir de junho, passará a pagar um adicional de R$ 50 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes.

QUEM RECEBE

O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender critérios de elegibilidade, como apresentar renda classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza. Com a nova legislação, têm acesso ao programa as famílias que têm renda de até R$ 218 por pessoa. As famílias precisam ter os dados atualizados no Cadastro Único e a seleção considera a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário.

Confira os pagamentos completos, por município da região: