Novilha é abatida e carne furtada na zona rural de caratinga

CARATINGA – Um furto de gado ocorrido na madrugada desta quarta-feira (15) em uma propriedade, na zona rural de Sapucaia, distrito de Caratinga, mobilizou equipes da Polícia Militar. Uma novilha de cerca quatorze arrobas foi abatida dentro de uma propriedade rural, desossada e a carne furtada. Dois suspeitos, ambos de 25 anos, já foram identificados e estão sendo procurados. Após buscas, os militares apreenderam um total de 59 quilos de carne.

A PM tomou conhecimento do fato após ser acionada pelo telefone de emergências policiais 190. Segundo o sargento Gomes, ao chegar ao local, os militares perceberam que havia uma ossada de animal em uma vegetação próxima ao campo de Sapucaia. A PM fez contato com os moradores da localidade, entre eles, uma testemunha. O vaqueiro, que trabalha em uma propriedade, relatou que ao retirar leite, por volta das 5h da manhã, viu uma vegetação pegando fogo. Quando ele foi tentar apagar o fogo, viu a ossada de uma vaca.

“O vaqueiro fez contato com o patrão dele e verificou que não pertencia a ele. Passou a situação para o vizinho mais próximo, no caso a vítima, e ele reconheceu como sendo de sua propriedade. Fizemos contato também com essa vítima e ela relatou que somente neste ano, já fizeram essa prática três vezes com ele. E hoje tivemos sucesso em identificar pelo menos dois autores”, informou o sargento.

Em continuidade às diligências policiais, a PM obteve a informação de que em uma residência localizada na sede do distrito houve um movimento intenso no período da madrugada. Lá, os policiais encontraram 26 quilos de carne bovina.

“Deslocamos até essa casa e fizemos contato com uma senhora que nos relatou que seu filho juntamente com um colega, chegou com carne à noite, não sabendo a procedência. Mas, no quintal da casa, nós achamos uma sacola com sangue e carne na geladeira e dentro de um caldeirão debaixo de uma pia. Ela nos relatou que tanto o filho dela quanto esse outro rapaz deslocaram para a cidade de Caratinga”.

As equipes policiais continuam em rastreamento para tentar localizar e prender os envolvidos. Na tarde desta quarta, em uma residência em Caratinga, foram achados mais 33 quilos de carne. Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil por suspeita de receptação.

“Continuamos em rastreamento e conseguimos obter informações de um veículo de aplicativo, que fez o transporte desses autores de Sapucaia até Caratinga. Fizemos contato com esse condutor do veículo, que nos indicou onde ele deixou esses dois autores. Se trata de uma sorveteria no bairro Esplanada. Fizemos contato com a proprietária e ela nos relatou que realmente que havia comprado uma certa quantia de carne desses dois autores, que residem em Sapucaia. Nessa sorveteria, nós localizamos aproximadamente 33 quilos de carne, sendo que a receptadora assumiu, dizendo que comprou a quantia de 20 quilos. Em relação aos 13 quilos restantes, os autores iriam fazer contato com outras pessoas para revender essa carne”.

De acordo com a PM, a carne foi restituída para a vítima. “Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia na localização e prisão dos suspeitos pode entrar em contato pelo telefone 190. O denunciante tem sigilo e anonimato garantidos”, ressalta a PM.