NOVENA E FESTA DE SÃO JUDAS TADEU

CARATINGA- Em 28 de outubro de 2009, a Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Limoeiro, comemora 15 anos de criação. “A devoção a São Judas Tadeu é uma devoção a um dos santos da nossa igreja católica, onde as pessoas recorrem pedindo que interceda a Deus pelas necessidades, especialmente por aquelas que são mais difíceis”, destaca o pároco padre José Carlos.

Padre José Carlos de Oliveira recorda que “São Judas ficou anônimo por causa de Judas Iscariotes, mas, Santa Brígida teve uma visão em que Jesus disse a ela que se as pessoas recorressem à intercessão de São Judas, todas as graças seriam alcançadas. Então a partir do século XIV ela fez essa motivação e as pessoas iam muito ao túmulo de São Judas Tadeu. E por isso muitas graças eram alcançadas. Então Santa Brígida foi essa motivadora através dessa visão, divulgando a devoção que também nos alcançou. Hoje em nossa cidade temos a Paróquia São Judas Tadeu, onde as pessoas sempre fazem a novena e têm o hábito de participar da Santa Missa, de pedir a sua intercessão”.

Para celebrar a data, a Paróquia dá início à programação neste sábado (19) com a Novena. Na segunda-feira (28) será a realizada a Festa de São Judas Tadeu com procissão e missa celebrada pelo bispo Juarez Delorto Secco.

Padre José Carlos destaca os detalhes da programação. “Todos os dias, à noite, nós teremos a Santa Missa e as paróquias da nossa forania estarão presentes com os párocos e também com seus paroquianos, além de participar, ajudando também na celebração eucarística. E para abrilhantar nossa novena esse ano, contaremos com a participação das irmãs Gracianas que irão realizar um trabalho missionário. Esse trabalho consiste em visitar as famílias, em rezar nas casas, motivar aquelas pessoas que estão com a fé um pouco adormecida para poderem retomar esse caminho. Além dessa visita missionária, também no dia 26 nós teremos à tarde um encontro com a nossa juventude aqui da nossa forania de Caratinga, incluindo as sete paróquias da cidade, mais a cidade de Piedade de Caratinga. E às 15h teremos o encontro sobre o tema da juventude, os jovens aqui da paróquia farão a apresentação, teremos um lanche partilhado, depois um tempo de adoração, logo em seguida a Santa Missa. E após a Santa Missa teremos um show com a banda católica Dominus”.

As barraquinhas também funcionarão todas as noites, contado com a presença das pastorais e movimentos. O padre também explica a respeito da festa de encerramento. “Teremos o show no dia 26, que é um sábado, para facilitar a participação das pessoas. Mas, a nossa festa será no dia 28, na segunda-feira, às 19h. Teremos uma procissão saindo da Capela Nossa Senhora das Graças e às 19h30 nós teremos a Santa Missa. Este ano, a festa será presidida pelo nosso bispo diocesano Dom Juarez Delorto Secco”.

Ainda serão realizadas rifas de cinco prêmios, como explica o pároco. “O primeiro prêmio é um vale-compras no valor de R$ 40. O segundo prêmio é um pix de R$ 500. O terceiro prêmio é um forno elétrico. O quarto prêmio é um kit com produtos cosméticos e o último prêmio é uma TV 55 polegadas. O valor da rifa é R$ 10. Quem adquirir esta rifa das pastorais durante a novena, estará sempre também nos ajudando nos nossos trabalhos, na missão de evangelizar nesta nossa paróquia”.

Padre José Carlos finaliza com o convite para que a população prestigie as comemorações. “Motivamos a todos a participarem conosco, as paróquias da cidade, não só no dia em que irão ser responsáveis pela novena, mas quem tiver a possibilidade de todas as noites estar aqui rezando conosco, nós ficaremos alegres. Vocês aqui da Paróquia São Judas Tadeus, se sintam ainda mais motivados porque o padroeiro é da nossa paróquia e nós gostaríamos de contar com a presença de todos vocês. Uma presença de vida, de fé, mas também uma presença que evangeliza. Aproveito também a oportunidade para convidar para o show do dia 26 de outubro com a Banda Dominus, de BH, que abrilhantar a nossa festa juntamente com a nossa semana missionária”.