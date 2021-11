Novembro Azul terá mutirão de atendimento com médico urologista

homens acerca da importância do cuidado com a saúde, bem como do diagnóstico precoce do câncer de próstata para a garantia da cura da doença, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão realizando diversas ações de educação em saúde nos PSFs.

Pensando naqueles que não podem comparecer às unidades durante o dia, a Secretaria organizou um mutirão de atendimento com o médico urologista durante os dias 23, 24 e 25 de novembro, de 18h às 22h, na Policlínica.

Para participar, homens a partir de 50 anos devem realizar o agendamento na Unidade Básica de Saúde dos seus respectivos bairros. Aqueles que moram em áreas descobertas por PSFs podem realizar o agendamento diretamente na Policlínica.

REGIONAL

Prefeitura de Inhapim adquire mais um veículo 0 km para Saúde

INHAPIM – Na última terça-feira (16), o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, acompanhado do vereador Marsonnilo Ferreira, do presidente do Partido dos Trabalhadores de Inhapim, Matias de Souza, e do assessor do deputado estadual André Quintão, Luciano Campos, entregaram para a secretaria de Saúde de Inhapim, um veículo Renault Kwid 0 km para atender a população.

A aquisição deste veículo só foi possível devido à destinação de emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual André Quintão junto ao orçamento do Estado. “Inhapim hoje recebe mais um veículo destinado ao atendimento da saúde da população. Manter uma frota de veículos novos e conservados traz enorme benefício para todos, tanto para o paciente que será transportado com mais conforto e segurança, quanto para o motorista, que contará com uma ferramenta de trabalho eficaz e eficiente, sem contar na economia de manutenção e combustível”, comentou o vice-prefeito Sandro da Saúde.

Para o vereador Marsonnilo e o presidente do Partido dos Trabalhadores – PT de Inhapim, Matias de Souza, o momento é de gratidão. “Estamos muito satisfeitos com o trabalho do deputado estadual André Quintão em benefício de Inhapim, o apoio que o parlamentar tem dispensado para atender nossa comunidade tem feito diferença em nosso trabalho, seja na saúde com destinação de recursos ou veículos, seja na assistência social apoiando nosso projeto “Batuque Batucada”, disse o vereador.

O assessor do deputado estadual André Quintão, Luciano Campos, se colocou à disposição para auxiliar o município de Inhapim na busca de novos recursos para comunidade. “O deputado estadual André Quintão tem um carinho especial por toda população de Inhapim, e sempre tem reservado recursos para atender os pedidos formulados pelo nosso vereador Marsonnilo Ferreira, e toda a base de apoio do município, em especial ao nosso presidente Matias de Souza e a nossa querida amiga Imaculada (Tia Ladinha) que são sempre lembrados pelo deputado” informou.

O vereador Marsonnilo disse ainda que já se encontra depositado nas contas do município uma emenda de R$100 mil reais provenientes do deputado federal Patrus Ananias para custeio da atenção básica da saúde dos inhapinhenses. “Quero registrar e também agradecer a indicação de recursos na ordem de R$ 100 mil reais destinados pelo deputado federal Patrus Ananias para o município de Inhapim. Vamos seguir trabalhando arduamente para levar mais saúde e qualidade de vida para nossa população buscando mais recursos junto aos órgãos federal e estadual”, disse o vereador.

Assessoria de Comunicação