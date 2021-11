Novembro Azul terá mutirão de atendimento com médico urologista

CARATINGA– Com a proposta de conscientizar os homens acerca da importância do cuidado com a saúde, bem como do diagnóstico precoce do câncer de próstata para a garantia da cura da doença, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão realizando diversas ações de educação em saúde nos PSFs.

Pensando naqueles que não podem comparecer às unidades durante o dia, a Secretaria organizou um mutirão de atendimento com o médico urologista durante os dias 23, 24 e 25 de novembro, de 18h às 22h, na Policlínica.

Para participar, homens a partir de 50 anos devem realizar o agendamento na Unidade Básica de Saúde dos seus respectivos bairros. Aqueles que moram em áreas descobertas por PSFs podem realizar o agendamento diretamente na Policlínica.