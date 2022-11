Novembro Azul: Equipe da saúde promove evento voltado para a prevenção do câncer de próstata

ENTRE FOLHAS – O evento que abordou os cuidados com a saúde do homem e reuniu um grande público masculino para as ações da campanha Novembro Azul,

aconteceu na última quarta-feira, dia 16, na Unidade de PSF, localizada ao lado da Prefeitura. A extensa programação organizada pela equipe da Saúde começou com um super café da manhã e contou com atividade física, palestra ministrada pelo médico Emanuel Henrique, mutirão de exames de PSA, sorteio de brindes, além da tradicional parceria do Instituto Embeleze, que disponibilizou corte de cabelo e barba, gratuitamente, para os participantes.

O exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) é usado, principalmente, para identificar o câncer de próstata em homens. A secretária de Saúde, Renata Barbosa, explica que o principal objetivo da campanha, celebrada nacionalmente, é sensibilizar os homens para o autocuidado e bem-estar. “Esses eventos são importantes porque chamam a atenção para a importância da prevenção”, garante a responsável pela Pasta que ainda comenta o resultado da ação. “Todos os pacientes com exame alterado serão encaminhados para a investigação através da ultrassonografia e caso seja necessário, já iniciaremos o tratamento”, explica.

Para o médico Emanuel Henrique, o diagnóstico precoce é relevante e necessário, mas tão importante quanto os exames de rastreio é cuidar da saúde de forma integrada. “O câncer de próstata é a terceira causa de morte entre homens e se combatido no início da doença, a taxa de cura é de 90%, mas a ideia do novembro azul é mais ampla; e chama o homem para o cuidado de rotina, como atenção para a pressão arterial”, pontua.

Quem aprovou o evento foi o aposentado, Sebastião Guerra, que fez a coleta de sangue para o exame de PSA e participou das atividades recreativas também. “Fiz o exame e acho muito importante essa movimentação da Saúde no Município, é preciso continuar com essas atividades. Estão de parabéns”, completa.

Assessoria de Comunicação