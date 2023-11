Médicos alertam para importância do diagnóstico precoce

CARATINGA- A campanha Novembro Azul tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina.

A campanha em 2023 enfatiza o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo.

A Prefeitura de Caratinga também está realizando uma campanha com objetivo de conscientizar para a importância do diagnóstico precoce, neste mês especial dedicado ao homem. O médico urologista Mac Millan destacou que a doença se inicia silenciosa, pois, os sintomas não são perceptíveis. “O câncer de próstata é o mais comum no homem e só perde para o câncer de pele. É uma doença que no início não dá sintomas, o homem acha que está urinando bem, não está sentindo dor, que está tudo bem com ele, mas, é uma doença que depois de alguns anos vem dar os sintomas”.

A idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo mais incidente em homens a partir da sexta década de vida, bem como, histórico familiar de câncer de próstata antes dos 60 anos. Destaca-se também a exposição a agentes químicos relacionados ao trabalho, sendo responsável por 1% dos casos de câncer de próstata. “A faixa etária ideal para realização do exame, se não tem história familiar de câncer de próstata, pode fazer esse exame a partir dos 50 anos. Aquele que tem história familiar, sendo um pai, tio ou avô que teve a doença, fazer o exame partir dos 45 anos”, afirmou o médico Mac Millan.

Os exames utilizados para a investigação diagnóstica do câncer de próstata são o PSA e o toque retal. De acordo com Mac Millan, o exame de PSA busca medir no sangue o antígeno prostático específico, uma proteína produzida pela próstata e disponível na corrente sanguínea e no sêmen. Níveis alterados dessa proteína podem indicar alterações na próstata. Já o toque retal possui a finalidade de avaliar o tamanho, o volume, a textura e a forma da próstata. “O PSA é um exame de sangue, que se consegue fazer nos postos de saúde. Com o toque prostático se consegue detectar se tem algum caroço ou alteração na próstata”.

Alguns fatores de risco para a doença também devem ser observados. “Normalmente pessoas obesas, sedentárias, a pessoa que tem a cor negra é mais propícia a ter a doença estatisticamente. Os postos de saúde estão preparados para fazer essa avaliação. É uma doença que com diagnóstico precoce se consegue curar, esteja atento a isso e aproveite essa campanha Novembro Azul”.

O médico ultrassonografista Edi Nelson recomendou a adoção de diversos hábitos saudáveis para se proteger do câncer de próstata. “Controle da alimentação, prática de atividade física, diminuir a ingestão de alimentos processados/industrializados. Diminuir um pouco a proteína animal”.

Diante de qualquer sinal ou sintoma suspeito, os homens devem procurar imediatamente o serviço de saúde para realizar a investigação diagnóstica e, caso haja alguma alteração suspeita, seguir para a confirmação diagnóstica com exame.