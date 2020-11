Secretaria de Saúde está disponibilizando exames de PSA e vagas para realização de ultrassonografia da próstata

CARATINGA– O Novembro Azul é um mês de conscientização sobre a saúde do homem, especialmente a prevenção do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

Em Caratinga, a Secretaria de Saúde está disponibilizando ao longo do mês de novembro, 40 exames de PSA para cada uma das 28 unidades de saúde e um total de 500 vagas para realização de ultrassonografia da próstata. Além disso todas as unidades estão realizando um trabalho de conscientização quanto à importância da realização do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

O médico da Estratégia Saúde da Família, que atua no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, Cristiano Silva destaca a importância da campanha. “Nosso público alvo são os homens acima de 45 anos a 50 anos de idade, para tentar detectar o mais precoce possível, problemas na próstata, que não é só o câncer, tem outras lesões também”.

Cristiano chama atenção para o fato de que muitos homens não procuram um profissional de saúde, por motivos de desconhecimento das patologias. “São muitos tabus com relação aos exames da próstata e um dos principais para detectar é o PSA, que não é um exame que vai fechar um diagnóstico, mas fazer um direcionamento para os cuidados. É um exame de sangue, simples de se fazer, disponível na unidade básica de saúde do município”.

O médico explica que o paciente terá acesso a toda orientação em relação ao seu quadro de saúde e providências necessárias. “Só procurar e a partir desse momento, caso o exame tenha alguma alteração, as unidades básicas estão encaminhando para o profissional especializado, que é o urologista, para se fazer a continuidade. Não quer dizer que o exame alterado se tem um câncer, pode ser uma inflamação da próstata, o aumento em si. E isso, lógico, tem que ser investigado, a melhor maneira de tratar”.

Cristiano segue destacando que cada caso precisa ser analisado e o paciente não deve ficar em pânico, além de ficar atento ao diagnóstico precoce. “O PSA alterado muitas vezes pode ser provocado pelo ato de andar de bicicleta, de moto, um movimento mais brusco, pode alterar, não necessariamente uma patologia. É sempre bom acompanhar, principalmente pessoas que já têm histórico familiar. E quanto mais cedo se procurar o profissional, melhor será a resolução do problema”.

Fundamentais para o diagnóstico da doença, além do exame de sangue, por meio do Antígeno Prostático Específico (PSA), junto ao exame de toque retal, podem dar uma segurança de cerca de 90% ou mais, auxiliando no diagnóstico precoce da doença. “Tem muito o tabu do exame de toque, mas é de grande importância ser realizado e felizmente, isso vem mudando com os meios de comunicação e informação. Começamos a princípio com o PSA, um exame simples de se fazer e a partir desse momento começa a investigação. Mas, com certeza, os dois são exames iniciais fundamentais”, finaliza.