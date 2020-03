Novas formas de estudar estão cada vez mais em alta na Rede Doctum

Instituição oferece várias possibilidades para quem deseja cursar uma faculdade a distância

CARATINGA – A configuração da educação vem mudando ao longo dos últimos anos e isso atinge também o Ensino Superior. Disciplinas precisam ser atualizadas, metodologias são revistas, os próprios vestibulares passam por reformulações. E por que não incluir outras modalidades de ensino?

A internet veio tornar viável essa possibilidade, sendo a principal ferramenta usada nos cursos presenciais e semipresenciais. Agora, milhares de pessoas que não tinham tempo disponível para estudar e/ou recursos para arcar com os pesados custos de uma faculdade particular, hoje conseguem alcançar o sonho do curso superior de forma muito mais acessível.

Além da forma de ensino tradicional, isso é, a presencial, existe ainda a semipresencial e a EaD (Ensino a Distância). São três modelos com as suas diferenças, mas com um único objetivo: tornar a formação superior possível para um número cada vez maior de brasileiros.

A Rede de Ensino Doctum conta com as três modalidades para melhor atender às necessidades dos estudantes. A EaD é uma dessas opções e tem crescido cada dia mais. Além de mais flexibilidade, essa modalidade também possui um custo menor, por vários motivos.

Ensino a Distância

O Ensino a Distância, conhecido popularmente como EaD, foi tratado com desconfiança no início, mas rapidamente popularizou-se no Brasil. Em um país onde mais de 67% da população tem acesso à internet, faz sentido que essa modalidade de ensino seja vista como uma possibilidade real.

De acordo com Censo da Educação Superior mais recente do InepData (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), entre 2008 e 2018, as matrículas nos cursos EaD aumentaram mais de 185%. Nos mesmos 10 anos, as graduações presenciais registraram um crescimento de pouco mais de 25%.

Mas o que tem o EaD de tão atrativo? O primeiro destaque fica para a flexibilidade. Todo o conteúdo do curso é disponibilizado em um ambiente virtual de aprendizagem. O estudante pode acessar a matéria de qualquer lugar e estudar quando e como quiser.

As aulas são gravadas e ficam disponíveis para ser consultadas sempre que o aluno sentir necessidade. Além disso, através da ferramenta, é possível também fazer exercícios, enviar trabalhos e comunicar-se com os professores para tirar dúvidas. Nos cursos oferecidos pela Rede Doctum, é necessário ter que fazer avaliações no polo da instituição e existem vários deles.

Essa modalidade de ensino é ideal para quem, por exemplo, não consegue conciliar trabalho e uma graduação presencial. Com EaD, o aluno encaixa as horas de estudo da melhor forma possível. No entanto, é preciso organização, disciplina e compromisso.

Forma de ingresso

Sabendo que existem diferenças entre as modalidades de ensino, podem surgir algumas dúvidas bastante legítimas que podem interferir na escolha. Uma delas, por exemplo, é a forma de ingresso.

No EaD, a forma de ingresso é a mesma das outras modalidades. Para quem decide estudar na Doctum, independente de que modalidade escolher, há três opções de acesso: através de vestibular, seja tradicional ou agendado, usando a nota do Enem ou como segunda graduação.

Certificação no MEC

Os cursos EaD, principalmente, causavam muita desconfiança nas pessoas. O fato de fazer toda graduação na frente do computador, sem ter contato direto com o professor, não era bem aceita por muita gente, apesar de já ter sido comprovado que a formação não deixa nada a desejar.

Outra preocupação bastante pertinente é se os diplomas concedidos no fim das graduações EaD e semipresenciais são tão válidos quanto os concedidos no fim de graduações presenciais. E quando se fala em validade, isso abrange tanto a certificação do documento junto ao Ministério da Educação como o reconhecimento do mesmo no mercado de trabalho, em pé de igualdade com os outros.

O mais importante é a instituição de ensino estar cadastrada junto ao MEC para oferecer cursos EaD. Com esse cadastramento, que só será validado depois de uma análise profunda do Ministério, é que pode oferecer os cursos e os diplomas devidamente reconhecidos após a conclusão.

Quanto ao valor dos diplomas no mercado de trabalho, ele será sempre o mesmo porque não há uma especificação que diga no documento que o curso foi a distância ou semipresencial. Ou seja, o recrutador ou quem for responsável pela seleção, não terá como fazer diferenciação usando esse ponto como referência.

A modalidade EaD vale a pena?

Para responder a essa pergunta é preciso levar em conta qual o tempo o aluno tem disponível para estudar, como está sua rotina, e como anda o orçamento da família. Depois de levantar esses pontos, fica mais simples para o candidato analisar se uma graduação EaD faz sentido em sua vida.

Os cursos EaD têm uma grande vantagem, além da flexibilidade: saem muito mais barato. Como a instituição não tem que investir em estrutura física, as mensalidades costumam ser bem mais baixas. Além disso, não há deslocamentos, pelo menos não com frequência, ao campus e nem alimentação fora de casa, supostamente.

Ou seja, colocando tudo na ponta do lápis, a conta pode sair bastante interessante para quem quer estudar, mas que não pode gastar muito.

A informação é uma ferramenta importantíssima na hora de tomarmos decisões, principalmente aquelas que vão alterar o rumo das nossas vidas. A Rede de Ensino Doctum está ao lado de seus alunos neste período fundamental que é a construção de um caminho profissional, seja ele a primeira ou uma segunda graduação. Seja na modalidade presencial, semipresencial ou EaD, na Rede de Ensino Doctum é possível realizar o sonho de concluir uma graduação.