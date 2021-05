Novas doses da vacina contra covid-19

DA REDAÇÃO- Nesta segunda-feira (10/5), o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), começou a distribuição do 18º lote de vacinas contra a covid-19, para as Unidades Regionais de Saúde (URS). As URSs de Belo Horizonte, Ponte Nova, Juiz de Fora, São João del-Rei, Barbacena, Itabira, Divinópolis e Sete Lagoas retiraram na manhã de ontem, na Central Rede de Frio do Estado, doses da Coronavac e da AstraZeneca.

Na terça-feira (11), a partir das 8h, a entrega das vacinas continua, com a distribuição, por via aérea, para as rotas de Governador Valadares, Pedra Azul, Diamantina, Montes Claros, Uberlândia, Unaí, Alfenas, Patos de Minas, Ubá, Manhuaçu, Ituiutaba e Uberaba.

O município de Caratinga, por meio da Secretaria de Saúde, se pronunciará hoje sobre as novas doses que chegam a Caratinga e quais grupos serão imunizados.

Públicos prioritários

Os 100.200 imunizantes da Coronavac serão usados para dar continuidade à aplicação da 2ª dose em idosos de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos. Já as 396.500 doses da AstraZeneca serão destinadas a pessoas com comorbidades e para a continuidade de imunização de Forças de Segurança e de Salvamento, grávidas e mães que acabaram de dar à luz.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021, 100.200 doses da Coronavac, em 8/5/2021, e 112.320 doses da Pfizer, em 10/5/2021

Total: 8.142.660 doses