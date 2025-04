Nova secretária de Saúde fala sobre desafios e prioridades

Paula Botelho é enfermeira há mais de 20 anos

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga anunciou a nomeação de Paula Botelho como nova secretária municipal de Saúde. Enfermeira com mais de duas décadas de experiência, Paula substitui o neurologista Leonardo Condé, que deixou o cargo por motivos pessoais. Em entrevista à imprensa, a nova secretária falou sobre sua trajetória, os desafios à frente da pasta e os projetos já em andamento.

“Sou natural de Caratinga, resido em Caratinga, sou enfermeira há 23 anos, trabalho no Centro Universitário de Caratinga como professora do curso de Enfermagem há 20 anos”, destacou Paula logo no início da conversa, deixando claro o laço estreito que mantém com o município e com a área da saúde.

A trajetória profissional de Paula Botelho passa por instituições e funções estratégicas na saúde regional. Ela já atuou como responsável técnica no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e na Casa de Saúde, além de ter experiência na atenção primária em Imbé de Minas, Bom Jesus do Galho e, mais recentemente, como superintendente de Saúde em Caratinga. Durante a pandemia, coordenou a área de Covid-19 no Hospital CASU Irmã Denise, onde também exerceu a função de diretora de assistência.

“Me senti muito feliz com o convite para ser secretária de Saúde de Caratinga. Acredito que pela minha formação, pela minha trajetória vamos conseguir desempenhar um trabalho de excelência na saúde aqui no município”, afirmou.

Antes de ser nomeada secretária, Paula exercia o cargo de superintendente de Saúde. Na função, foi uma das idealizadoras, ao lado de Leonardo Condé, de projetos que já estão em curso, como a ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ela aponta essa medica como uma das responsáveis pela redução do número de atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sinalizando uma mudança significativa na forma como a saúde pública está sendo estruturada na cidade.

Com o novo desafio, Paula destaca como prioridade o fortalecimento da atenção primária, com foco em prevenção e promoção à saúde. “A ampliação do nosso número de atendimentos é significativa, nós já temos esses indicadores”, revelou, explicando que a flexibilização de horários tem facilitado o acesso da população aos serviços.

Outro ponto de atenção é a rede especializada, que ainda enfrenta gargalos. “Nosso intuito é que a gente também possa melhorar essa assistência especializada e aí a redução também das cirurgias”, disse. Paula explicou que haverá um esforço no levantamento de demandas para o TFD (Tratamento Fora do Domicílio), com foco em diminuir filas de espera por procedimentos.

A nova secretária também pretende revisar pactuações e buscar soluções para reduzir o tempo de espera dos pacientes. “Conheço nossas instituições hospitalares, e sei do potencial delas para o atendimento da população. A gente vai estar buscando, revendo as pactuações, tudo que a gente pode estar fazendo para melhorar também o atendimento, a acessibilidade, para que os pacientes não aguardem tanto tempo”, ressaltou.

Paula também frisou que a população pode esperar uma gestão comprometida. “A população pode esperar que eu vou fazer um trabalho com muito carinho, com muita humanização, com muito respeito, com muita busca a valorização da vida”, afirmou.

Ela ainda agradeceu ao prefeito Dr. Giovanni pela confiança e reforçou o compromisso com a ampliação da Estratégia de Saúde da Família. “Hoje temos 53 mil usuários cadastrados, uma população de mais de 90 mil habitantes, então nós precisamos ampliar também esses serviços”, alertou.

Encerrando a entrevista, Paula fez questão de enfatizar sua gratidão e o orgulho por representar a classe da enfermagem. “Me sinto lisonjeada enquanto enfermeira em estar aqui podendo representar a minha classe também. Nós enfermeiros trabalhamos diretamente com esse cuidado com o ser humano, estamos juntos com eles em todos os momentos”.

A secretária finalizou destacando que a população pode aguardar com expectativa os avanços na área da saúde. “Nós vamos fazer grandes movimentos. Em breve vocês vão ver aí nós já havíamos iniciado isso e daqui para frente nós pretendemos que isso cada vez possa estar avançando”.