Nova secretária de Obras de Caratinga é engenheira civil com experiência em obras públicas e privadas

CARATINGA- A engenheira civil Marina Miranda, nomeada secretária de Obras de Caratinga, possui vasta experiência na execução e coordenação de projetos de obras públicas e privadas, destacando-se pelo desenvolvimento e monitoramento de diversas infraestruturas. Graduada pela Faculdade Pitágoras, iniciou a carreira profissional em 2011, com um estágio na Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Betim, onde teve a oportunidade de participar ativamente da análise de projetos, cronogramas de obras e gerenciamento de recursos em importantes obras de infraestrutura, como a Ponte de Marco Túlio Isaac e a Avenida José Inácio.

Em 2014, Marina deu continuidade ao seu desenvolvimento profissional como Auxiliar de Engenharia Civil na empresa Empar Empreendimentos Eirelli. Durante esse período, ela se envolveu na execução de projetos, monitoramento de serviços terceirizados, controle de materiais e planejamento orçamentário de obras, contribuindo para a conclusão de projetos relevantes, como o Hospital Oftalmológico de Igarapé e a reforma do Hospital Regional de Betim.

Em 2016, Marina assumiu o cargo de Engenheira Civil na Ametro Construtora Ltda., onde foi responsável pelo planejamento e elaboração de projetos, orçamentos e pela contratação de mão de obra para importantes obras como os condomínios Gran Ville e Serra Verde, em Igarapé. A experiência adquirida nesse período solidificou seu domínio sobre o gerenciamento de obras e a importância do planejamento detalhado em cada etapa.

De 2019 a 2020, Marina trabalhou na LE Construção e Manutenção Industrial, onde exerceu a função de Engenheira Civil, focando em acompanhamento de obras, medições e planejamento orçamentário em grandes projetos industriais, como na Thyssenkrupp em Ibirité e na Brasil Minas em Itaúna.

Em 2020, ela ingressou na Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Mateus Leme/MG, assumindo a responsabilidade de analisar projetos, elaborar medições e laudos técnicos, além de realizar inspeções estruturais e defender a segurança das obras. Dentre os projetos de destaque, estão a pavimentação asfáltica de diversas ruas e a reforma de escolas e UBSs.

Mariana já ocupou cargo de Coordenadora de Engenharia Civil e Engenheira de Defesa Civil na Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Juatuba/MG, onde lidera uma equipe em projetos que envolvem pavimentação asfáltica, construção de pontes, reformas de escolas estaduais e manutenção de infraestrutura pública. Seu trabalho também abrange a gestão da Defesa Civil, com foco em laudos técnicos e vistorias em períodos de chuva, além da elaboração de recursos federais e prestação de contas.

Com mais de uma década de experiência, Marina Miranda se destaca por sua habilidade em gerenciar grandes projetos de engenharia, coordenar equipes multidisciplinares e garantir a execução de obras com qualidade, eficiência e dentro dos prazos estabelecidos.