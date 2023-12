NOVA ETAPA NO SAMU

Unidade de Suporte Avançado reforça atendimento em Caratinga e região

CARATINGA- Nesta quarta-feira (20), Caratinga e outras nove cidades, sendo elas Entre Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Vargem Alegre, Vermelho Novo e Inhapim celebraram um avanço significativo na assistência médica de urgência.

A solenidade de implantação da Unidade de Suporte Avançado (USA) na Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) marca um momento crucial para a saúde da região.

Desde a adesão ao Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas Gerais (Consurge), em dezembro de 2020, o SAMU de Caratinga tem desempenhado um papel vital, fornecendo atendimento ágil e de qualidade em situações críticas. Com uma Unidade de Suporte Básico (USB), composta por uma equipe de quatro condutores e seis técnicos de Enfermagem, o serviço já demonstrou sua importância para a comunidade.

A cidade fortalece ainda mais seu serviço de atendimento móvel de urgência com a incorporação da Unidade de Suporte Avançado, equivalente a uma UTI Móvel. Essa nova ambulância estará equipada para o transporte de casos mais graves e de alta complexidade, contando com uma equipe especializada composta por quatro condutores, seis enfermeiros e sete médicos.

O secretário executivo do Consurge, Wagner Borges de Almeida, destaca que a implantação da Unidade de Suporte Avançado representa um avanço significativo na capacidade de resposta do SAMU, garantindo uma abordagem mais completa e especializada para casos que demandam cuidados intensivos. “O SAMU em Caratinga hoje representa a implantação de 100% de todo o serviço do Consurge. Vamos atender com muita eficiência toda a população que necessita da rede de urgência e emergência. Isso não apenas beneficia Caratinga, mas estende seus benefícios para as demais cidades consorciadas, consolidando a região como referência em serviços de urgência e emergência”.

O prefeito Welington Moreira frisa a importância do veículo adquirido para o SAMU. “Era um sonho, num primeiro momento conseguimos implantar aqui a unidade de atendimento do SAMU e agora estamos implantando o funcionamento da unidade avançada de atendimento do SAMU, para que nós consigamos ter um atendimento mais qualificado, com equipamentos mais avançados, de forma mais efetivas e que consigamos com isso salvar mais vidas”.