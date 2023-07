Nova Escola Municipal Antônio Soares Rezende é inaugurada em Tabajara

INHAPIM – A educação é o fator primordial para o desenvolvimento e respeito de uma sociedade. Investir em educação é investir no futuro, nas pessoas, em qualidade de vida. Em 2021, após aprovação da Câmara Municipal, a Prefeitura de Inhapim aderiu ao projeto “Mãos Dadas”, uma parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria Estadual de Educação e o Município, que possibilitou um aporte financeiro de aproximadamente R$ 5 milhões de reais em obras.

Na última sexta-feira, dia 30 de junho, foi a vez do distrito de Tabajara receber a segunda obra dentro do pacote de obras do projeto “Mãos Dadas” no município, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde entregaram para a população inhapinhense a nova Escola Municipal Antônio Soares Rezende, um prédio novo, moderno, projetado e construído para atender da melhor maneira possível toda comunidade escolar tabajarense.

A solenidade de inauguração teve início as 16 horas com a composição do dispositivo que contou com a presença do prefeito Marcinho e sua esposa Érica Barbosa, o vice-prefeito Sandro da Saúde e sua esposa Maria Isabel (Bebel), o secretário de obras Welisson Abrantes Martins e sua esposa Regy Barreto, a superintendente regional de ensino Landislene Gomes, Jânua Caeli, chefe de articulação municipal da Secretaria de Estado de Educação, o filho do homenageado Antônio Carlos de Rezende e sua esposa Bernadina Genelhu Rezende, Carla Ervilha, secretária de Educação de Inhapim, Ronaldo Pereira, secretário de educação de Santa Rita de Minas, Elaine Teixeira, secretária de Educação de Caratinga, Marilane Fully, secretária de Educação de Ipanema, os vereadores José de Oliveira Batista (Coquinho), Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, Valdilene Salgado (Val da Saúde), Marsonnilo Ferreira, os secretários municipais, Sidney de Oliveira (Planejamento), Sidnei Moreira (Chefe de Gabinete), Teresinha de Fátima (Cultura e Turismo), Jean José Siqueira (Esporte e Lazer), Nádia Rocha (Agricultura) e Dr. Evaldo Maurílio (Fazenda).

Após a execução do hino nacional brasileiro, os alunos do 2º período do 1º ano da Escola Municipal Antônio Soares de Rezende fizeram uma apresentação com a música “Vamos Construir”, de Sandy e Júnior, logo após foi a vez dos alunos do projeto “Barui Bão”, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo fazer uma belíssima apresentação com malabares e quadros circenses.

Coube a secretária municipal de Educação Carla Ervilha iniciar os discursos da inauguração do novo educandário, destacando os desafios e dificuldades que o projeto “Mãos Dadas” enfrentou em Inhapim; “Enfrentamos todos os desafios para chegarmos até aqui. E foi com muita coragem que chegamos. Foi um processo longo, e algumas vezes no caminhar, até injusto, mas isso não impediu que os nossos guerreiros Márcio e Sandro juntamente com toda nossa equipe que, inclusive boa parte dela está aqui presente, pudesse vivenciar um final demasiadamente gratificante e significativo. Hoje não importa a luta, só agradecimentos, mas vale à pena relembrar: Apresentação do Projeto “Mãos Dadas” pela Landinha, idas e vindas na Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, encontros, reencontros, discussões, desistência, nova oferta, situação dos professores da rede estadual absorvida, professores contratados, serviçais, qualidade do ensino, aprendizagem, e mesmo com tudo travado, amarrado, perseveramos e prosseguimos. Aprovamos o projeto “Mãos Dadas” na Câmara de Inhapim, e sempre confiantes lá estávamos para provar que o projeto seria bom para todos. Hoje, com a inauguração desta obra podemos dizer que foi difícil mas valeu a pena. Nossos professores foram devidamente alocados e já estão trabalhando na escola de sua preferência, os recursos foram devidamente depositados para o município, nosso processo educacional nas escolas municipalizadas assim como em toda rede municipal funciona com excelência, e hoje a palavra é gratidão, estamos tendo o privilégio de vivenciar o nascimento de uma nova e moderna escola, toda para vocês tabajarenses. Eu, em nome de toda Secretaria Municipal de Educação agradeço primeiramente à Deus, ao prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde e a todos os envolvidos pela responsabilidade, empenho, coragem e realização desta obra”, disse a secretária Carla.

Representando o Governo de Minas ao lado da superintendente regional de ensino Landislene Gomes, Jânua Caeli assessora chefe de articulação municipal da Secretaria Estadual de Educação participou da solenidade de entrega da nova Escola Municipal Antônio Soares Rezende dizendo que o dinheiro público foi muito bem empregada nas obras de construção da escola; “Que bom ver que o dinheiro público destinado pelo Governo de Minas através do projeto “Mãos Dadas”, uma parceria entre Estado e Município foi bem empregado pelo prefeito Marcinho, uma obra de qualidade, uma escola moderna e a qualidade do material empregado é de primeiríssima qualidade. Parabéns para o município de Inhapim”.

Já o vice-prefeito Sandro da Saúde disse que investir em educação é pensar no futuro agora: “Investir em educação é pensar no futuro agora, é pensar no futuro investindo no presente”.

Para finalizar, o prefeito Marcinho disse que a entrega desta obra representa o segundo fruto colhido dentro do projeto Mãos Dadas no município de Inhapim, sendo a primeira delas a reforma e revitalização do prédio histórico da Secretaria Municipal de Educação, e agora, foi a vez de Tabajara receber uma nova escola municipal como parte destes investimentos. “Desde o início da implantação do projeto “Mãos Dadas” Eu, o vice-prefeito Sandro da Saúde e o vereador Welisson Martins sonhamos com uma escola nova em Tabajara, e após o Governo de Minas Gerais promover o depósito dos recursos, projetamos uma escola que atendesse de maneira eficaz e satisfatória toda comunidade escolar, que hoje, com bênçãos de Deus tenho o privilégio de entregar para toda população inhapinhense, em especial para todo o povo de Tabajara. Já dizia o líder sul-africano Nelson Mandela, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”, e é norteada por esta convicção que venho trabalhando e investindo massivamente no processo educacional de nossas crianças e adolescentes, desde a pré-escola até os anos finais do ensino fundamental, mas é importante ressaltar que o Marcinho sozinho não faz nada, é uma equipe que trabalha dia e noite para entregar o que de melhor existe em gestão pública para nossa população”.

Participaram da inauguração ainda o ex-prefeito Almiro Siqueira de Almeida (1993/1996), médico Michel Nacif, da Estratégia Saúde da Família em Tabajara, Ronaldo Melo, coordenador da Escola Municipal Antônio Soares Rezende” e Eliana de Paula, supervisora do educandário.

Projeto Mãos Dadas em Inhapim

Em 2021 após aprovação da Câmara Municipal, a Prefeitura de Inhapim aderiu ao projeto “Mãos Dadas”, uma parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais através da Secretaria Estadual de Educação e o Município, possibilitando a realização de obras de construção, reformas, modernização, ampliação e instalação de quadras de esportes em diversas escolas da rede municipal sendo elas; a construção da Escola Municipal “Antônio Soares Rezende”, reforma e modernização do prédio histórico da Secretaria Municipal de Educação, reforma e ampliação com construção de quadras cobertas nas escolas municipais “Dr. Alípio Fernandes” e “Ione Ambrosina de Siqueira”, além da construção da Creche Municipal “Enedina Soares de Lima Sayago”.

O homenageado

Antônio Soares de Rezende nasceu no dia 13 de junho e 1925, filho de José Alexandrino de Rezende e Amália Nazaré Soares, natural de Tarumirim-MG, cursou até o 2ª ano primário, trabalhou com o seu tio Juquita Lemos como motorista, casou com Eunice Silveira de Rezende e passou a residir no distrito de Tabajara, e teve 6 filhos: Maria Eliza de Rezende, Gilsara Marta de Rezende, Giuliano Silveira de Rezende, Antônio Carlos de Rezende, Márcia da Silveira Rezende, Letícia da Silveira Rezende.

Foi comerciante durante vários anos e passou a ser agropecuarista, dono de grandes propriedades.

Foi vice-prefeito do Município de Inhapim e com a morte do companheiro de chapa Norton Vigiano, assumiu a prefeitura nos anos de 1971.

Faleceu em 30 de setembro de 1978, aos 53 anos, deixando um grande legado para seus filhos e todo povo inhapinhense.

