NOVA EDIÇÃO DO ‘CAFÉ EMPRESARIAL’

Evento vai apresentar, no dia 17 de maio, o planejamento do Programa Próximos Passos, que busca inserir os recuperandos no mercado de trabalho

CARATINGA – O Sebrae Minas, em parceria com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), realiza o Café Empresarial na próxima quarta-feira (17/5), em Caratinga. O evento terá início às 8h30, com a palestra do fundador da ONG “Tio Flávio Cultural”, Flávio Tófani, que abordará temas sobre inteligência emocional, esperança e felicidade.

O evento é parte das ações do Programa Próximos Passos, iniciativa do Sebrae Minas em parceria com a Apac do município, para capacitar os recuperandos – condenados que cumprem pena na Associação – de forma que eles tenham mais possibilidades de reinserção no mercado de trabalho.

Além disso, o Sebrae apoia a gestão da instituição e de suas unidades produtivas, e promove ações como o Café Empresarial para sensibilizar o empresariado local sobre a importância do retorno desse público à sociedade. Na Apac de Caratinga há 80 pessoas em regime fechado, e 38 no semiaberto.

No último Café Empresarial, realizado em julho de 2022, foram gerados 11 empregos diretos para recuperandos que já cumpriram pena na Associação. “O Programa é fundamental para promover a reabilitação, a justiça social e a segurança pública. É uma maneira de oferecer esperança e oportunidade para que essas pessoas reconstruam suas vidas, tornando-se cidadãos produtivos para a sociedade”, explica a analista do Sebrae Minas Fabiana Schimitiz.

Os empresários que desejam participar do Programa Próximos Passos podem ter mais informações pelo telefone: (33) 99813-6502.

Apac

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) é responsável pela administração dos Centros de Reintegração Social de Presos, e oferece diversas atividades voltadas para a capacitação dos recuperandos e estímulo ao empreendedorismo, como a formação para atuarem em atividades como: marcenaria, padaria, fábricas de pizzas, pré-moldados, vassouras e uniformes, além de ateliê de artesanato, escola e biblioteca. Os recuperandos estudam pela manhã e trabalham à tarde, nos regimes fechado, semiaberto e semiaberto com trabalho externo.

Reconhecimento nacional

O Programa Próximos Passos, em Caratinga, teve início em 2018. Desde então, diversas ações foram realizadas em prol dos recuperandos. Em 2021, o projeto foi um dos dez premiados entre os 286 inscritos no “Histórias de Quem Atende – A sua voz transforma”, promovido pelo Sebrae Nacional para reconhecer e valorizar a atuação diferenciada dos profissionais do Sebrae junto ao cliente.

Serviço

Café empresarial Apac Caratinga

Horário: 8h30

Data: 17/5

Local: Apac Caratinga – Córrego da Cachoeirinha (Bias) Zona Rural