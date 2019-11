Nova captação aumenta a disponibilidade de água em Caratinga e Piedade de Caratinga

CARATINGA- Para aumentar a disponibilidade de água tratada em Caratinga, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) acionou, no domingo (20/10), a nova captação superficial complementar no Rio Preto, garantindo a normalidade do abastecimento em Caratinga. Com essa ação, a Companhia conseguiu manter a capacidade máxima de produção de água na cidade, mesmo com a diminuição da vazão do Córrego do Lage, decorrente do longo período de estiagem.

O superintendente Operacional Vale do Rio Doce e Vale do Aço, Albino Campos, explica que a captação no Rio Preto deverá garantir a vazão complementar necessária para que seja evitado o rodízio no abastecimento público em Caratinga, além de melhorar o sistema de transporte de água bruta para a ETA da cidade de Piedade de Caratinga. “Sabemos que a água tratada é essencial para ajudar a transformar a realidade local, proporcionando ainda mais qualidade de vida para os moradores”, ressaltou.

Infraestrutura da obra

Com um investimento de R$ 5,15 milhões, o empreendimento, que teve início em outubro de 2017, mesmo com previsão de conclusão para dezembro deste ano, já passou pela fase de testes e estava apto para ser utilizado em situações emergenciais.

As intervenções contemplaram a construção de uma barragem de nível (estruturas físicas que regularizam o nível do curso d’água); duas estações elevatórias de água (unidades de bombeamento de água); uma caixa de transição metálica; e mais de 7 quilômetros de adutora de água bruta, que levarão a água do Córrego Rio Preto, localizado na zona rural do município de Piedade de Caratinga, até o canal de captação da Copasa, no Córrego do Lage.