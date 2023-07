‘Nova BR-381’ terá cinco praças de pedágio, e leilão é confirmado para novembro

Foi publicado no Diário Oficial da União, desta sexta-feira (7), o edital de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, conhecido como “Rodovia da Morte”. O leilão está marcado para acontecer no dia 24 de novembro. Estão previstas cinco praças de pedágio na concessão da BR-381/MG nas seguintes cidades: Caeté, João Monlevade, Jaraguaçu, Belo Oriente e Governador Valadares. As tarifas serão diferenciadas para pista simples e dupla.

Ainda conforme o edital, haverá desconto de 5% para usuários que tiverem TAG (sem parar). Além disso, o Desconto de Usuário Frequente (DUF) prevê redução progressiva na tarifa pela passagem na praça ao longo de um mês, tornando a cobrança mais justa. Conforme a publicação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as propostas para concessão do trecho poderão ser enviadas das 10h às 12h do dia 20 de novembro deste ano. O Leilão será realizado na B3, em São Paulo, a partir das 14h do dia 24 de novembro.

O leilão será feito, exclusivamente, na modalidade menor tarifa, sem limite de deságio (desconto de um investimento em relação ao seu valor justo), mas com aportes de recursos vinculados em caso de deságio acima de 18%. O depósito precisa ser feito pela concessionária para dar segurança para a sustentabilidade econômico-financeira do projeto, ao longo dos 30 anos de concessão.

A BR-381 é uma das mais movimentadas e perigosas do país, com alto índice de acidentes e congestionamentos constantes. O edital de concessão compreende um trecho de 304 km, entre o entroncamento com a BR-116/451, no município de Governador Valadares/MG e o entroncamento com a BR-262, no município de Belo Horizonte/MG.

A concessão terá duração de 30 anos e os investimentos podem ultrapassar o montante de R$ 10 bilhões.

Melhorias

Já nos dois primeiros anos de concessão, cerca de R$ 1,1 bilhão devem ser investidos para a realização dos trabalhos iniciais de recuperação e requalificação do pavimento, além de melhoria da sinalização vertical e horizontal.