NOTÍCIAS DO AGRO

Entressafra

Em plena entressafra no Brasil, o mercado físico brasileiro apresentou um baixo volume de negócios realizados. Já estamos em maio, com os armazéns esvaziados, e os relatos que recebemos são de que os poucos lotes de café ainda depositados nesses armazéns, estão, quase em sua totalidade, já em mãos de exportadores e comerciantes.

ICE

Os contratos de arábica com vencimento em julho próximo na ICE Futures US, em Nova Iorque, oscilaram, sexta-feira (9), 600 pontos entre a máxima e a mínima. Bateram em US$ 3,9120 na máxima do dia, em alta de 385 pontos. Fecharam valendo US$ 3,8775 com ganhos de 40 pontos. Os contratos de arábica, com vencimento no último mês de maio na ICE americana, fecharam valendo US$ 3,9715 por libra peso.

ICE II

Na ICE Europe, os contratos de robusta para julho próximo bateram, na máxima do dia (sexta-feira, 9), em 5.306 dólares por tonelada, em alta de 41 dólares. Fecharam o pregão valendo 5.226 dólares, em alta de 26 dólares.

Estoques

Na sexta-feira (9), os estoques de cafés certificados na ICE Futures em Nova Iorque, subiram hoje 810 sacas. Estão em 838.168 sacas. Há um ano eram de 699.616 sacas. Subiram nesse período 138.552 sacas. Subiram nesta semana 10.049 sacas e na semana passada, 6.098 sacas. No mês de abril subiram 43.192 sacas. No mês de março recuaram 35.112 sacas, e em fevereiro caíram 61.994 sacas. No mês de janeiro a queda foi de 112.385 sacas. Em 2025, até esta sexta-feira, dia 9, acumularam perdas de 141.799 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar recuou 0,11%, fechando na sexta-feira (9) a R$ 5,6550. Encerrou a sexta-feira passada (2) no mesmo valor de hoje, R$ 5,6550 e a sexta-feira anterior (25/4) à passada a R$ 5,6880. Em reais por saca, os contratos para julho próximo na ICE Futures US, fecharam, sexta-feira (9) valendo R$ 2.900,54. Terminaram a última sexta-feira (2) valendo R$ 2.882.96 e encerraram a sexta-feira anterior à passada (25/4) a R$ 3.008,51.

Mercado físico

O mercado físico permaneceu calmo por toda a última semana, com poucos negócios fechados. Há interesse comprador para todos os padrões de café, mas lotes de café da safra 2024 ainda em mãos de produtores são poucos, em volume historicamente baixos. Com a colheita da nova safra 2025 se aproximando, saem diariamente alguns negócios com cafés remanescentes desta safra 2024.

Embarques

Até dia 9, os embarques de maio estavam em 287.010 sacas de café arábica, 25.654 sacas de café conilon, mais 34.077 sacas de café solúvel, totalizando 346.741 sacas embarcadas, contra 214.609 sacas no mesmo dia de abril. Até o mesmo dia 9, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em maio totalizavam 549.317 sacas, contra 603.553 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, na sexta-feira (9), subiu nos contratos para entrega em julho próximo 235 pontos ou US$ 3,11 (R$ 17,58) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 2 a R$ 2.882,96 por saca, e sexta-feira (9), a R$ 2.900,54. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 40 pontos.