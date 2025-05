NOTÍCIAS DO AGRO’

ICE

Os contratos de arábica com vencimento em julho próximo na ICE Futures US, em Nova Iorque, oscilaram na última sexta-feira (2) 1.100 pontos entre a máxima e a mínima. Bateram em US$ 3,9275 na máxima do dia, em alta de 810 pontos e fecharam valendo US$ 3,8540 por libra peso, com ganhos de 75 pontos. Os contratos de arábica, com vencimento neste mês de maio na ICE americana, fecharam valendo US$ 4,9540 por libra peso. Na ICE Europe, os contratos de robusta para julho próximo, bateram, na máxima do dia (sexta-feira, 2), em 5.324 dólares por tonelada, em alta de 198 dólares. Fecharam o pregão valendo 5.291 dólares, em alta de 165 dólares.

Estoques

Na sexta-feira (2), os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram 7.044 sacas. Estão em 828.119 sacas. Há um ano eram de 682,036 sacas. Subiram nesse período 146.083 sacas. Somaram, nesta semana, 6.098 sacas de alta, e na semana passada, 26.433 sacas. Na semana anterior à passada, subiram 11.029 sacas. No mês de abril subiram 43.192 sacas. No mês de março recuaram 35.112 sacas, e em fevereiro caíram 61.994 sacas. No mês de janeiro a queda foi de 112.385 sacas. Em 2025, até esta sexta-feira, dia 2, acumularam perdas de 151.848 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu, sexta-feira (2), 0,39%, fechando o dia a R$ 5,6550. Encerrou a sexta-feira (25/4) a R$ 5,6880 e a sexta-feira anterior à passada (18/4) a R$ 5,8040. Em reais por saca, os contratos para julho próximo na ICE Futures US, fecharam valendo R$ 2.882,96. Terminaram sexta-feira (25/4) valendo R$ 3.008,51 e encerraram a sexta-feira anterior à passada (18/4) a R$ 2.860,65.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, com as cotações do arábica em Nova Iorque recuando forte na quinta-feira (1), feriado nacional no Brasil, e fechando na sexta-feira (2) em pequena alta, os compradores diminuíram o valor de suas ofertas e os negócios permaneceram praticamente paralisados. Houve interesse comprador para todos os padrões de café nesta semana, mas lotes de café da safra 2024 ainda em mãos de produtores são poucos, em volume historicamente baixos, e nas bases de preços oferecidas, esses cafeicultores continuam relutando em vender.

Embarques

Até dia 2, os embarques de abril estavam em 2.475.193 sacas de café arábica, 98.290 sacas de café conilon, mais 283.925 sacas de café solúvel, totalizando 2.857.408 sacas embarcadas, contra 2.856.754 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 2, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril totalizavam 3.267.898 sacas, contra 3.417.173 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 25/4, sexta-feira, até o fechamento de sexta (2), caiu nos contratos para entrega em julho próximo 1.445 pontos ou US$ 19,11 (R$ 108,09) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 25/4 a R$ 3.008,51 por saca, e sexta-feira (2), a R$ 2.882,96. Ainda na última sexta-feira (2), nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 75 pontos.