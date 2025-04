NOTÍCIAS DO AGRO

Trump

O recuo do presidente Trump, tanto nos ataques a Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (o banco central dos EUA), como sinalizando também que tarifas contra a China não serão de 145%, levou os ativos de risco nos EUA a uma semana de alta e recuperação. Nesse ambiente, os fundamentos do mercado de café comandaram até ontem a movimentação dos contratos de arábica na ICE Futures US, que trabalharam em forte alta.

Após a diminuição das tensões nos últimos dias, os sinais confusos, contraditórios, de EUA e China na guerra tarifária, acentuaram nesta sexta-feira a volatilidade nos mercados e nas bolsas.

ICE

Esse cenário pesou nas cotações do café em Nova Iorque e Londres, que trabalharam hoje com muita volatilidade. Os contratos de arábica para julho próximo na ICE Futures US, romperam a barreira dos quatro dólares, bateram em US$ 4,1050 por libra peso na máxima do dia, mas terminaram o pregão a US$ 3,9985, em alta de 105 pontos. Os contratos de robusta na ICE Europe fecharam o pregão desta sexta-feira (25) com pequenas baixas. O balanço da semana foi acentuadamente positivo para os contratos de café, em Nova Iorque e Londres.

ICE II

No mercado cafeeiro, os fundamentos permanecem os mesmos, com baixos estoques globais e seguidos problemas climáticos. Os contratos de arábica com vencimento em julho próximo na ICE Futures US, em Nova Iorque, oscilaram nesta sexta-feira 1.470 pontos entre a máxima e a mínima. Romperam a barreira dos 4 dólares por libra peso, batendo em US$ 4,1050 na máxima do dia, em alta de 1.170 pontos. Fecharam valendo US$ 3,9985 com ganhos de 105 pontos. Na ICE Europe, os contratos de robusta para julho próximo bateram, na máxima do dia, em 5.488 dólares por tonelada, em alta de 61 dólares. Fecharam o pregão valendo 5.415 dólares, em queda de 12 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures subiram, sexta-feira (25), 6.095 sacas. Estão em 822.021 sacas. Há um ano eram de 661.492 sacas. Subiram nesse período 160.529 sacas. Somaram alta nesta semana de 26.433 sacas e na semana passada de 11.029 sacas. Subiram na semana anterior à passada 13.545 sacas. No mês de março recuaram 35.112 sacas, e em fevereiro caíram 61.994 sacas. No mês de janeiro a queda foi de 112.385 sacas. Nos três primeiros meses de 2025 acumularam perdas de 209.491 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar completou, sexta-feira (25), o sexto pregão consecutivo de queda frente ao real, recuou 2% nesta semana. Caiu nesta sexta-feira 0,07%, fechando o dia a R$ 5,6880. Encerrou a quinta-feira (17) a R$ 5,8040 e a sexta-feira (11) a R$ 5,8710. Em reais por saca, os contratos para julho próximo na ICE Futures US, subiram 5,2% nesta última semana. Fecharam, sexta-feira (25), valendo R$ 3.008,51. Terminaram a quinta-feira (17) valendo R$ 2.860,65 e encerraram a sexta-feira (11) a R$ 2.746,11.

Embarques

Até dia 25, os embarques de abril estavam em 1.797.225 sacas de café arábica, 77.383 sacas de café conilon, mais 195.725 sacas de café solúvel, totalizando 2.070.333 sacas embarcadas, contra 2.334.908 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 25, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril totalizavam 2.473.147 sacas, contra 2.872.994 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 17, quinta-feira, até o fechamento do dia 25, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 2.725 pontos ou US$ 36,05 (R$ 205,03) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 17 a R$ 2.860,65 por saca, e sexta-feira (25), a R$ 3.008,51. Ainda na última sexta-feira, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 105 pontos.