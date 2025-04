NOTÍCIAS DO AGRO

Instabilidade

Na última semana a instabilidade comandou as cotações do café. Depois da forte queda na segunda-feira (7) e de acentuadas e rápidas oscilações diárias, sexta-feira (11), os contratos de café na ICE Futures US e na ICE Europe, trabalharam e fecharam em forte alta, acompanhando os mercados acionários. Ainda assim, o balanço da semana, tanto para os contratos de arábica como para os de robusta, foi negativo.

Incertezas

O quadro permanece sendo de enormes incertezas, e teremos de aguardar o desenvolvimento das negociações em meio às seguidas mudanças de opinião do presidente americano. É impossível prever o que acontecerá nos próximos dias e semanas.

Incertezas II

Como temos repetido diariamente, estamos assistindo ao início de profundas mudanças nas regras do comércio global, e por enquanto não é possível enxergar os desdobramentos dessas mudanças no mercado internacional de café. Nossas exportações de café para os EUA são, quase que em sua totalidade, de café verde, que geram para os americanos milhares de empregos e uma espetacular agregação de valor na industrialização e comercialização desses cafés. “Em nossa opinião, com estoques baixos, tanto nos países produtores como nos consumidores, e os problemas climáticos, com eventos extremos, se sucedendo em todo o mundo, os preços do café tendem a se sustentar, mas é preciso aguardar os desdobramentos das negociações sobre a implantação das “tarifas recíprocas”, para uma análise mais segura”, destacou o Escritório Carvalhaes, sediado em Santos/SP.

ICE

Os contratos de arábica com vencimento em maio próximo na ICE Futures US, em Nova Iorque, oscilaram, sexta-feira (11), 1.910 pontos entre a máxima e a mínima. Bateram em US$ 3,6070 na máxima do dia, em alta de 1.785 pontos. Fecharam valendo US$ 3,5770 com ganhos de 1.485 pontos. Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo recuperaram o patamar dos 5 mil dólares. Bateram sexta-feira (11), na máxima do dia, em 5.134 dólares por tonelada, em alta de 197 dólares. Fecharam o pregão valendo 5.099 dólares, em alta de 162 dólares.

Estoques

Na sexta-feira (11), os estoques de cafés certificados na ICE Futures caíram 1.000 sacas. Estão em 784.559 sacas. Há um ano eram de 637.405 sacas. Subiram nesse período 147.154 sacas. Somaram alta nesta semana de 13.545 sacas. Caíram na semana passada 562 sacas e na semana anterior à passada 6.132 sacas. No mês de março recuaram 35.112 sacas, e em fevereiro caíram 61.994 sacas. No mês de janeiro a queda foi de 112.385 sacas. Nos três primeiros meses de 2025 acumularam perdas de 209.491 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar oscilou forte no decorrer da última semana. Sexta-feira (11) caiu 0,51% frente ao real, fechando o dia a R$ 5,8710. Encerrou a semana passada a R$ 5,8360 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 5,7620. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam na sexta-feira (11) valendo R$ 2.777,96. Fecharam a última sexta-feira valendo R$ 2.823,15 e encerraram a sexta-feira anterior à passada a R$ 2.895,97.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro apresentou-se praticamente paralisado por toda a última semana. Há interesse comprador para todos os padrões de café, entretanto, nas bases de preços oferecidas no mercado, os vendedores recuam e poucos negócios são concluídos. O volume de vendas continuou abaixo do necessário para atender às necessidades do consumo interno e exportação.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de março foram embarcadas 3.287.281 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 24,9% (1.088.039 sacas) menos que no mesmo mês de 2024 e 3,8% (128.453 sacas) menos que no último mês de fevereiro. Foram 2.813.762 sacas de café arábica (queda de 3,8%, ou 85.847 sacas em relação a fevereiro de 2025) e 138.582 sacas de café conilon (queda de 40% ou 92.203 sacas em relação a fevereiro de 2025), totalizando 2.952.344 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 330.135 sacas de solúvel (alta de 17,3% ou 91.216 sacas em relação a fevereiro de 2025) e 4.802 sacas de torrado, totalizaram 3.287.281 sacas exportadas em março último. Nos três primeiros meses de 2025 embarcamos 10.707.100 sacas de café. Foram 11,3% menos que as 12.069.716 sacas embarcadas no mesmo período de 2024.

Embarques

Até dia 11, os embarques de abril estavam em 630.044 sacas de café arábica, 30.279 sacas de café conilon, mais 55.107 sacas de café solúvel, totalizando 715.430 sacas embarcadas, contra 856.239 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 11, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril totalizavam 1.121.064 sacas, contra 1.264.010 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 4, sexta-feira, até o fechamento de 11/04 caiu nos contratos para entrega em maio próximo 800 pontos ou US$ 10,58 (R$ 62,13) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 4 a R$ 2.823,15 por saca, e sexta-feira (11), a R$ 2.777,96. Sexta-feira (11), nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 1.485 pontos.