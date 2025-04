NOTÍCIAS DO AGRO

Trump

As tarifas de Donald Trump seguem sendo o assunto central no radar do mercado, após o anúncio da taxação de 25% sobre toda a importação de automóveis pelos EUA. O comunicado foi feito na última quarta-feira (26/3), após o fechamento do pregão, ampliando as tensões da guerra comercial antes do pacote de tarifas recíprocas, previstas para serem anunciadas pelo governo americano no próximo dia 2 de abril.

ICE

Os contratos de arábica com vencimento em maio próximo na ICE Futures US em Nova Iorque, oscilaram, sexta-feira (28/3), 725 pontos entre a máxima e a mínima. Bateram em US$ 3,8480 na máxima do dia, em alta de 600 pontos. Fecharam valendo US$ 3,7995 em alta de 115 pontos. Na ICE Europe, os contratos de robusta para maio próximo bateram, na máxima do dia, em 5.409 dólares por tonelada. Fecharam o pregão valendo 5.337 dólares, em queda de 86 dólares.

Estoques

Na sexta-feira (28/3), os estoques de cafés certificados na ICE Futures caíram 6.241 sacas. Estão em 771.576 sacas. Há um ano eram de 595.209 sacas. Subiram nesse período 176.367 sacas. Somaram queda nesta semana de 6.132 sacas. Caíram na semana passada 19.028 sacas e na semana anterior à passada 1.090 sacas. No mês de fevereiro caíram 61.994 sacas. No mês de janeiro recuaram 112.385 sacas. Neste ano de 2025, até esta sexta-feira, esses estoques certificados caíram 208.391 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar subiu, sexta-feira (28/3), 0,14 % frente ao real, fechando o dia a R$ 5,7620. Encerrou a semana passada a R$ 5,7160 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 5,7440. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam hoje valendo R$ 2.895,97. Fecharam a última sexta-feira valendo R$ 2.959,42 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 2.944,12.

Mercado

O mercado físico brasileiro permaneceu calmo por toda a última semana. O valor das ofertas impede o fechamento de negócios. Há interesse comprador para todos os padrões de café, entretanto, nas bases de preços oferecidas no mercado, os vendedores recuam e poucos negócios são concluídos. O volume de vendas continua abaixo do necessário para atender às necessidades do consumo interno e exportação.

Embarques

Até dia 28/3, os embarques de março estavam em 2.272.631 sacas de café arábica, 126.693 sacas de café conilon, mais 232.145 sacas de café solúvel, totalizando 2.631.469 sacas embarcadas, contra 2.675.823 sacas no mesmo dia de fevereiro. Até o mesmo dia 28, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em março totalizavam 3.175.167 sacas, contra 2.901.178 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 21, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (28/3), caiu nos contratos para entrega em maio próximo 1.145 pontos ou US$ 15,15 (R$ 87,27) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 21 a R$ 2.959,42 por saca, e sexta-feira (28/3), a R$ 2.895,97. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 115 pontos.