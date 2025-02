NOTÍCIAS DO AGRO

Cotações ICE

As cotações dos contratos de café arábica na ICE Futures US, voltaram a quebrar recordes esta semana. Depois de subirem forte na segunda (10) e na quarta-feira (12), quinta-feira (13), os contratos com vencimento em março próximo, bateram na máxima do dia em US$ 4,4085 por libra peso, novo recorde, e fecharam a US$ 4,3890, novo recorde no valor de fechamento.

Cotações ICE II

Na sexta-feira (14), na ICE Futures US, os contratos de arábica para março, oscilaram 2.140 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 4,3815 por libra peso, em queda de 75 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 4,1975 por libra peso, em baixa de 1.915 pontos. Os contratos com vencimento em maio próximo na ICE Futures US em Nova Iorque, bateram, na máxima do dia em US$ 4,2390, em queda de 120 pontos. Fecharam valendo US$ 4,0740, em queda de 1.770 pontos. Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo bateram, na máxima do dia, em 5.843 dólares por tonelada, em alta de 49 dólares. Fecharam o pregão valendo 5.735 dólares, em queda de 59 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram, sexta-feira (14) 10.536 sacas. Estão em 839.399 sacas. Há um ano eram de 302.462 sacas. Subiram nesse período 536.937 sacas. Somaram queda nesta semana de 23.339 sacas e na semana passada de 4.844 sacas. Caíram na semana anterior à passada 61.353 sacas. No mês de janeiro acumularam queda de 112.385 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou nesta sexta-feira (14) a R$ 5,6970, em queda de 1,23 %. Encerrou a semana passada a R$ 5,7930 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 5,8370. Em reais por saca, os contratos para março próximo na ICE em Nova Iorque, fecharam sexta-feira (14) valendo R$ 3.163,23. Encerraram a sexta-feira passada a R$ 3.098,53 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 2.917,45.

Mercado

O mercado físico brasileiro apresentou-se calmo na última semana. Nos dois últimos meses, as altas no preço de compra do café foram fortes e quase que diárias. Além disso, o valor das remessas de margens para cobrir posições vendidas em Nova Iorque e Londres cresceu de maneira explosiva, exigindo um esforço extraordinário dos compradores de café, que aparentam estar estudando como agir nesta entressafra.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de janeiro foram embarcadas 3.976.765 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 1,63 % (65.781 sacas) menos que no mesmo mês de 2024 e 1,35 % (53.011 sacas) mais que no último mês de dezembro. Foram 3.278.125 sacas de café arábica (alta de 12,02 %, ou 351.696 sacas em relação a dezembro de 2024) e 328.074 sacas de café conilon (queda de 57,62 % ou 241.240 sacas em relação a dezembro de 2024), totalizando 3.606.199 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 365.598 sacas de solúvel (queda de 13,82 % ou 58.650 sacas em relação a dezembro de 2024) e 4.968 sacas de torrado, totalizaram 3.976.765 sacas exportadas em janeiro último.

Embarques

Até dia 14, os embarques de fevereiro estavam em 1.027.423 sacas de café arábica, 94.909 sacas de café conilon, mais 81.273 sacas de café solúvel, totalizando 1.203.605 sacas embarcadas, contra 1.795.334 sacas no mesmo dia de janeiro. Até o mesmo dia 14, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em fevereiro totalizavam 1.422.998 sacas, contra 2.520.053 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 7, sexta-feira, até o fechamento de sexta (14), subiu nos contratos para entrega em março próximo 1540 pontos ou US$ 20,37 (R$ 116,05) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 7 a R$ 3.098,53 por saca, e sexta-feira (14), a R$ 3.163,23. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 1915 pontos.