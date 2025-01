NOTÍCIAS DO AGRO

Recorde

Em 2024, o Brasil atingiu um novo recorde histórico nas exportações de café. Em 1999 atingimos o recorde de 23.021.545 sacas de café exportadas. Consolidamos o patamar de 20 milhões de sacas no decorrer da primeira década do século 21, e, em 2009, conquistamos um novo patamar, exportando 30.375.189 sacas. Em 2019, atingimos 40.699.683 sacas embarcadas e agora em 2024, colocamos a bordo 50.443.037 sacas. Um crescimento espetacular em 25 anos.

Recorde II

Esse resultado foi conquistado com muita pesquisa e investimentos. Aumentamos a produtividade por hectare e a qualidade de nossos cafés. Dobramos nossas exportações, sem deixar de abastecer nosso consumo interno, que cresceu forte nos primeiros 24 anos deste século. Esse desempenho de nossos cafeicultores cresce em importância, com o fato de ter sido alcançado ao mesmo tempo em que diminuíram a área plantada e aumentaram suas reservas ambientais.

ICE

Na sexta-feira (17), na ICE Futures US, os contratos de arábica para março próximo oscilaram 655 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 3,3245 por libra peso, em alta de 530 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 3,2835 por libra peso, com ganhos de 120 pontos. Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo romperam novamente a barreira dos 5 mil dólares por tonelada. Bateram sexta-feira (17), na máxima do dia, em 5.083 dólares por tonelada, em alta de 194 dólares. Fecharam o pregão valendo 5.006 dólares por tonelada, em alta de 117 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE subiram 3.235 sacas na última sexta-feira (17). Estão em 982.377 sacas. Há um ano eram de 267.340 sacas. Subiram nesse período 715.037 sacas. Somaram alta de 5.267 sacas nesta semana. Caíram 8.562 sacas na semana passada, subindo 3.810 sacas na semana anterior à passada.

Dólar e o mercado

Na sexta-feira (17), o dólar fechou a R$ 6.0650 em alta de 0,18 %. Encerrou a semana passada (dia 10) a R$ 6,1020 e a sexta-feira anterior à passada (3) a R$ 6,1820. Em reais por saca, os contratos para março próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão valendo R$ 2.634,28. Terminaram a sexta-feira passada (10) a R$ 2.614,03 e a sexta-feira anterior à passada (3) a R$ 2.605,78.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de dezembro foram embarcadas 3.807.914 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 8,10 % (335.746 sacas) menos que no mesmo mês de 2023 e 22 % (1.070.584 sacas) menos que no último mês de novembro. Foram 2.843.443 sacas de café arábica (queda de 23,1 %, ou 853.385 sacas em relação a novembro de 2024) e 562.978 sacas de café conilon (queda de 30,2 % ou 243.193 sacas em relação a novembro de 2024), totalizando 3.406.421 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 398.063 sacas de solúvel (alta de 7,8 % ou 28.898 sacas em relação a novembro de 2024) e 3.430 sacas de torrado, totalizaram 3.807.914 sacas exportadas em dezembro último.

Embarques

Até dia 16, os embarques de janeiro estavam em 1.485.423 sacas de café arábica, 158.353 sacas de café conilon, mais 151.558 sacas de café solúvel, totalizando 1.795.334 sacas embarcadas, contra 1.304.138 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 16, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 2.520.053 sacas, contra 2.055.049 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 10, sexta-feira, até o fechamento da sexta-feira (17), subiu nos contratos para entrega em março próximo 450 pontos ou US$ 5,95 (R$ 36,10) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 10 a R$ 2.614,03 por saca, e sexta-feira (17), a R$ 2.634,28. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 120 pontos.