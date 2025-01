NOTÍCIAS DO AGRO

A primeira semana

Esvaziada, como usual para os negócios de café, e sem mudanças nos fundamentos, a primeira semana de 2025 foi comandada por interesses de curto prazo de fundos e especuladores, que levaram a um forte “sobe e desce” diário nos contratos de café. Os contratos de arábica na ICE Futures US somaram alta moderada na semana, e os de robusta na ICE Europe, apresentaram uma pequena baixa de dois dólares por tonelada.

ICE

Na sexta-feira (10), na ICE Futures US, os contratos de arábica para março próximo oscilaram 810 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 3,2585 por libra peso, em alta de 735 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 3,2385 por libra peso, em alta de 535 pontos.

ICE II

Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo bateram sexta-feira (10), na máxima do dia, em 5.020 dólares por tonelada, em alta de 41 dólares. Fecharam o pregão valendo 4.966 dólares por tonelada, em queda de 13 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE caíram na sexta-feira (10), 3.433 sacas. Estão em 977.110 sacas. Há um ano eram de 256.380 sacas. Subiram nesse período 719.044 sacas. Somaram queda de 8.562 sacas nesta semana e subiram 3.810 sacas na semana passada. Subiram 48.490 sacas no mês de novembro e 38.059 sacas no mês de outubro.

Dólar e o mercado

Na sexta-feira (10), o dólar oscilou bastante frente ao real e trabalhou grande parte do dia em alta. Fechou a R$ 6.1020 em alta de 0,99 %. Quinta-feira (9) caiu 1,11 %. Encerrou a semana passada a R$ 6,1820 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 6,1930. Em reais por saca, os contratos para março próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta-feira (10) valendo R$ 2.614,03. Encerraram a quinta-feira (9) a R$ 2.545,57. Terminaram a sexta-feira passada a R$ 2.605,78 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 2.643,38.

Embarques

Até dia 9, os embarques de dezembro estavam em 2.839.953 sacas de café arábica, 562.978 sacas de café conilon, mais 379.090 sacas de café solúvel, totalizando 3.782.021 sacas embarcadas, contra 4.661.838 sacas no mesmo dia de novembro. Até o mesmo dia 9, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em dezembro totalizavam 3.879.636 sacas, contra 4.830.030 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Embarques II

Até dia 9, os embarques de janeiro estavam em 559.135 sacas de café arábica, 53.123 sacas de café conilon, mais 62.274 sacas de café solúvel, totalizando 674.532 sacas embarcadas, contra 300.407 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 9, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 1.337.206 sacas, contra 866.119 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 3, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (10), subiu nos contratos para entrega em março próximo 520 pontos ou US$ 6,87 (R$ 41,92) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 03 a R$ 2.605,78 por saca e sexta-feira (10), a R$ 2.614,03. Ainda na última sexta-feira (10), nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 535 pontos.