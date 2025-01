NOTÍCIAS DO AGRO

Desafios

2025 será um ano de muitos desafios para os negócios de café. Os estoques remanescentes são baixos, insuficientes, tanto nos principais países produtores como nos países consumidores. Os problemas climáticos extremos persistem, são globais e devem continuar impedindo o crescimento da produção mundial de café. Não é possível enxergar a curto e médio prazo uma produção confortavelmente acima do consumo, que continua em ascensão. O café conquista milhares de novos consumidores a cada ano, com destaque para a Ásia, onde a China começa a se destacar, apresentando crescimento anual de dois dígitos em suas importações, se consolidando como importante polo consumidor.

Ano passado

Em 2024 o Brasil, maior produtor e exportador global, bateu seu recorde histórico de exportação anual, esvaziando rapidamente seus armazéns. Estamos ainda no meio de nosso ano-safra 2024/2025 (julho de 2024 a junho de 2025) e muitos operadores de mercado estimam que apenas 20 % da safra brasileira de café 2024 ainda esteja em mãos de produtores.

ICE

Viramos o ano com preços altos, historicamente recordes, na ICE Futures US em Nova Iorque e na ICE Europe, em Londres, e não há como prever como se comportarão essas cotações em 2025. Depois de subirem forte na quinta-feira (2), no primeiro pregão de 2025, sexta-feira (3) os contratos de arábica na ICE Futures US e os de conilon na ICE Europe, trabalharam e fecharam em queda acentuada. No mercado cambial brasileiro o dólar voltou a trabalhar em alta. Bateu em R$ 6,2000 na máxima do dia e fechou o pregão com ganhos de 0,31 %, a R$ 6,1820.

ICE II

Na ICE Futures US, os contratos de arábica para março próximo oscilaram 860 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima da sexta-feira (3) em US$ 3,2625 por libra peso, em queda de 60 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 3,1865 por libra peso, em baixa de 820 pontos. Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo bateram, na máxima do dia, em 5.076 dólares por tonelada, em alta de 20 dólares. Fecharam o pregão valendo 4.968 dólares por tonelada, em queda de 88 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE caíram sexta-feira (3), 125 sacas. Estão em 985.672 sacas. Há um ano eram de 253.144 sacas. Subiram nesse período 732.528 sacas. Somaram alta de 4.128 sacas nesta semana e de 3.810 sacas na semana passada. Subiram 45.564 sacas na semana anterior à passada. Subiram 48.490 sacas no mês de novembro e 38.059 sacas no mês de outubro. Recuaram 33.874 sacas em setembro.

Dólar e o mercado

Na sexta-feira (3), o dólar fechou a R$ 6,1820, em alta de 0.31 %. Encerrou a quinta-feira (2) a R$ 6,1630. Encerrou a semana passada a R$ 6,1930. Em reais por saca, os contratos para março próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão valendo R$ 2.605,78. Encerraram na quinta-feira (2) a R$ 2.664,62. Terminaram a sexta-feira passada a R$ 2.643,18.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro permaneceu praticamente paralisado. Há muito interesse comprador para todos os padrões de café, para exportação e consumo interno, porém continuou pequeno o interesse vendedor. Cafés arábica de boa qualidade a finos, bem-preparados e com bom porcentual de peneiras 17 e 18, são cotados a partir de R$ 2.200,00.

Embarques

Até dia 3/1, os embarques de dezembro estavam em 2.492.816 sacas de café arábica, 451.749 sacas de café conilon, mais 350.381 sacas de café solúvel, totalizando 3.294.946 sacas embarcadas, contra 4.544.079 sacas no mesmo dia de novembro. Até o mesmo dia 3, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em dezembro totalizavam 3.887.909 sacas, contra 4.828.046 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 27/12, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (3) caiu nos contratos para entrega em março próximo 400 pontos ou US$ 5,29 (R$ 32,71) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 27/12 a R$ 2.643,18 por saca e sexta-feira (3), a R$ 2.605,78. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 820 pontos.