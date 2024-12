NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na sexta-feira (6), na ICE Futures US, os contratos de arábica para março próximo oscilaram 1.800 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 3,3170 por libra peso, em alta de 1.820 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 3,3025 por libra peso, em alta de 1.675 pontos. Todos os contratos de arábica com vencimento até dezembro de 2025 na ICE Futures US fecharam acima dos três dólares por libra peso.

ICE II

Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro, bateram sexta-feira (6) em 5.193 dólares na máxima do dia, em alta de 298 dólares. Fecharam a US$ 5.193 por tonelada, com ganhos de 258 dólares. Todos os contratos de robusta com vencimento até julho de 2025 na ICE Europe fecharam cotados a partir dos cinco mil dólares por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures subiram 8.820 sacas na sexta-feira (6). Estão em 905.831 sacas. Há um ano eram de 234.699 sacas. Subiram nesse período 671.132 sacas. Somaram alta na semana de 5.283 sacas e de 16.010 sacas na semana passada. Subiram 48.490 sacas no mês de novembro e 38.059 sacas no mês de outubro. Recuaram 33.874 sacas em setembro.

Dólar e o mercado

O dólar fechou sexta-feira (6) pelo sexto dia consecutivo acima dos seis reais, a R$ 6,0720, em alta de 1,03 %. Encerrou a sexta-feira (29/11) a R$ 6,0020. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão valendo R$ 2.652,58. Encerraram a sexta-feira (29/11) a R$ 2.525,14 e a sexta-feira (22) a R$ 2.323,38.

Mercado

O mercado físico brasileiro permaneceu lento por toda a última semana, com poucos negócios fechados. As bases de preços recuaram na segunda e na terça-feira, mas se recuperaram ao longo da semana. Fecham sexta-feira (6) acima das cotações de sexta-feira passada. Há muito interesse comprador para todos os padrões de café, para exportação e consumo interno, porém o interesse vendedor neste final de ano não é grande. Cafés arábica de boa qualidade a finos, bem-preparados, voltaram a ser cotados a partir de R$ 2.150,00.

Embarques

Até dia 4, os embarques de novembro estavam em 3.424.578 sacas de café arábica, 679.961 sacas de café conilon, mais 356.824 sacas de café solúvel, totalizando 4.461.363 sacas embarcadas, contra 3.871.573 sacas no mesmo dia de outubro. Até o mesmo dia 4, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em novembro totalizavam 4.826.709 sacas, contra 4.467.771 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Embarques II

Até dia 6, os embarques de dezembro estavam em 174.088 sacas de café arábica, 25.344 sacas de café conilon, mais 17.135 sacas de café solúvel, totalizando 216.567 sacas embarcadas, contra 488.682 sacas no mesmo dia de novembro. Até o mesmo dia 6, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em dezembro totalizavam 708.304 sacas, contra 947.318 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 29/11, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (6), subiu nos contratos para entrega em março próximo 1.220 pontos ou US$ 16,14 (R$ 97,99) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 29/11 a R$ 2.525,14 por saca, e sexta-feira (6), a R$ 2.652,58. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 1.675 pontos.