NOTÍCIAS DO AGRO

Novembro histórico

Este mês de novembro, já entrou para história dos negócios de café no Brasil e no mundo. As cotações dos contratos de café na ICE Futures US e na ICE Europe subiram forte em todas as semanas de novembro e atingiram valores só alcançados após a grande geada de 1975 no Brasil, a maior do século 20.

ICE

Na sexta-feira (29/11), na ICE Futures US, os contratos de arábica oscilaram 1.865 pontos entre a máxima e a mínima, bateram na máxima do dia em US$ 3,3545 por libra peso, em alta de 1.240 pontos, recuaram, e fecharam o pregão valendo US$ 3,1805 por libra peso, em queda de 500 pontos.

ICE II

Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro, bateram sexta-feira (29/11) em 5.730 dólares na máxima do dia, em alta de 165 dólares. Recuaram no decorrer do pregão e fecharam a US$ 5.409 por tonelada, em queda de 156 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram hoje 3.000 sacas. Fecharam o dia em 900.548 sacas. Há um ano eram de 259.800 sacas. Subiram nesse período 640.748 sacas. Somaram alta de 16.010 sacas nesta semana e de 20.951 sacas na semana passada. Somaram alta de 48.490 sacas neste mês de novembro. No mês de outubro subiram 38.059 sacas e no mês de setembro recuaram 33.874 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou, sexta-feira (29/11) a R$ 6,0020, em alta de 0,20 %. Quinta-feira (28/11) subiu 1,27 % e anteontem 1,84 %. Encerrou a semana anterior a R$ 5,8140. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta valendo R$ 2.525,14. Encerraram a sexta-feira (22/11) a R$ 2.323,38.

Embarques

Até dia 29/11, os embarques de novembro estavam em 3.058.402 sacas de café arábica, 539.058 sacas de café conilon, mais 309.688 sacas de café solúvel, totalizando 3.907.148 sacas embarcadas, contra 3.457.425 sacas no mesmo dia de outubro. Até o mesmo dia 29 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em novembro totalizavam 4.686.864 sacas, contra 4.067.628 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 22/11, sexta-feira, até o fechamento da sexta (29/11) subiu nos contratos para entrega em março próximo 1.775 pontos ou US$ 23,48 (R$ 140,93) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 22 a R$ 2.323,38 por saca, sexta-feira (29/11), a R$ 2.525,14. Ainda na última sexta-feira, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 500 pontos.