NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na quinta-feira (14), os contratos de arábica para março próximo na ICE Futures US, oscilaram 1.450 pontos entre a máxima e a mínima, romperam os US$ 2,80, batendo na máxima do dia em US$ 2,8495 por libra peso, em alta de 1.375 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 2,7895 por libra peso, em alta de 730 pontos.

ICE II

Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro próximo, bateram em 4.867 dólares na máxima do dia, em alta de 235 dólares. Terminaram o pregão de quinta-feira (14) pregão a US$ 4.777 por tonelada, com ganhos de 145 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram quinta-feira (14) 7.425 sacas. Fecharam o dia em 873.589 sacas. Há um ano eram de 297.100 sacas. Subiram neste período 576.489 sacas. Subiram nestes quatro dias, 20.951 sacas. Na semana anterior recuaram 3.785 sacas.

Dólar e o mercado

Na quinta-feira (14), o dólar bateu na máxima do dia em R$ 5,8310 e fechou a R$ 5,7890, em queda de 0,02 %. Quarta-feira (13) subiu 0,33 %. Encerrou a sexta-feira passada (8) a R$ 5,7350. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de quinta-feira (14) valendo R$ 2.136,11. Quarta-feira (13) encerraram o dia a R$ 2.080,57. Encerraram a sexta-feira (8) a R$ 1.921,95.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de outubro foram embarcadas 4.926.432 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 11,6 % (510.208 sacas) mais que no mesmo mês de 2023 e 8,1 % (367.302 sacas) mais que no último mês de setembro. Foram 3.695.960 sacas de café arábica (alta de 12,2 %, ou 401.457 sacas em relação a setembro de 2024) e 871.171 sacas de café conilon (queda de 3 % ou 27.684 sacas em relação a setembro de 2024), totalizando 4.567.131 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 354.888 sacas de solúvel (queda de 1,8 % ou 6.625 sacas em relação a setembro de 2024) e 4.413 sacas de torrado, totalizaram 4.926.432 sacas exportadas em outubro último.

Embarques

Até dia 14, os embarques de novembro estavam em 1.231.082 sacas de café arábica, 199.848 sacas de café conilon, mais 111.681 sacas de café solúvel, totalizando 1.542.611 sacas embarcadas, contra 1.400.303 sacas no mesmo dia de outubro. Até o mesmo dia 14 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em novembro totalizavam 2.270.054 sacas, contra 2.007.432 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 8, sexta-feira, até o fechamento de quinta-feira (14), subiu nos contratos para entrega em março próximo 2.630 pontos ou US$ 34,79 (R$ 201,40) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 8 a R$ 1.920,08 por saca, e quinta-feira (14), a R$ 2.139,56. Ainda na última quinta-feira, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 820 pontos.