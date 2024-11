NOTÍCIAS DO AGRO

Consumo mundial de café

O aumento do consumo mundial de café nestas primeiras décadas do século 21, ao mesmo tempo que eventos climáticos, a cada ano mais severos, dificultam a produção dos principais países produtores, derrubaram criticamente os estoques mundiais de café, sem perspectivas de recomposição nos próximos anos.

ICE

Em um dia de forte desvalorização do real – o dólar subiu na sexta-feira, dia 1º, 1,52 %, batendo na máxima do ano – os contratos de café na ICE Futures US e na ICE Europe, fecharam em queda. No Brasil, o dólar acumulou no mês de outubro, alta de 6,14 % frente ao real, contribuindo bastante com a pressão sobre as cotações do café em Nova Iorque e Londres.

ICE II

Na sexta-feira (1º), os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, oscilaram 795 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,4925 por libra peso, em alta de 335 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 2,4295 por libra peso, em baixa de 295 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro, bateram em 4.405 dólares na máxima do dia, em alta de 36 dólares. Terminaram o pregão a US$ 4.279 por tonelada, em queda de 90 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram 4.365 sacas na sexta-feira (1°). Fecharam o dia em 856.423 sacas. Há um ano eram de 380.033 sacas. Subiram nesse período 476.390 sacas. Subiram nesta última semana 13.139 sacas. Recuaram na semana passada 6.425 sacas. Na semana anterior à passada somaram alta de 34.622 sacas. No mês de outubro subiram 38.059 sacas e no mês de setembro recuaram 33.874 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou, sexta-feira (1º) a R$ 5,8690, em alta 1,52 %. Quinta-feira (31/10) subiu 0,29 %. Encerrou a sexta-feira anterior (25/10) a R$ 5,7060 e a sexta-feira (18/10) a R$ 5,6990. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta-feira (1º) valendo R$ 1.886,15. Terminaram a sexta-feira (25/10) a R$ 1.874,90 e a sexta-feira (18/10) à passada a R$ 1.939,69.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, os compradores, no decorrer da última semana, mantiveram as bases de preços em suas ofertas praticamente estáveis, com as quedas nas cotações dos contratos em Nova Iorque e Londres sendo compensadas pela forte alta do dólar frente ao real, mas o mercado mostrou-se sempre difícil, praticamente travado. O volume de negócios fechados no físico brasileiro ficou abaixo do usual para esta época do ano.

Embarques

Até dia 1, os embarques de outubro estavam em 3.288.605 sacas de café arábica, 803.935 sacas de café conilon, mais 307.591 sacas de café solúvel, totalizando 4.400.131 sacas embarcadas, contra 4.380.315 sacas no mesmo dia de outubro. Até o mesmo dia 1 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em outubro totalizavam 5.002.705 sacas, contra 4.664.048 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 25/10, sexta-feira, até o fechamento de sexta (1º), caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 545 pontos ou US$ 7,21 (R$ 42,31) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE, fecharam no dia 25/10 a R$ 1874,90 por saca, e sexta-feira (1º), a R$ 1886,15. Ainda na última sexta-feira, nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 295 pontos.