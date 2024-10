NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na sexta-feira (25), os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, oscilaram 435 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,4875 por libra peso, em alta de 330 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 2,4840 por libra peso, em alta de 295 pontos. Os contratos de arábica, com vencimentos em março de 2025 na ICE americana, bateram sexta em US$ 2,4780 na máxima do dia e fecharam valendo US$ 2,4750 em alta de 305 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro, bateram em 4.426 dólares na máxima do dia, em alta de 89 dólares. Terminaram o pregão a US$ 4.411 por tonelada, em baixa de 106 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram 3.374 sacas na última sexta-feira (25). Fecharam o dia em 843.284 sacas. Há um ano eram de 410.171 sacas. Subiram neste período 433.113 sacas. Caíram na última semana 6.425 sacas. Na semana anterior somaram alta de 34.622 sacas e na semana anterior à passada subiram 10.511 sacas. No mês de setembro recuaram 33.874 sacas. No mês de agosto subiram 32.949 sacas e no mês de julho 7.530 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou na sexta-feira (25) a R$ 5,7060, em alta 0,78 %. Encerrou a sexta-feira passada (18) a R$ 5,6990 e a sexta-feira anterior à passada, dia 11, a R$ 5,6160. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta valendo R$ 1.874,90. Fecharam quinta-feira (24) a R$ 1.838,35. Terminaram a sexta-feira (18) passada a R$ 1.939,69 e a sexta-feira (11) anterior à passada a R$ 1.872,44.

Mercado

O mercado físico brasileiro permaneceu calmo na última semana, com volume de negócios fechados abaixo do usual para esta época do ano. As ofertas dos compradores brasileiros continuam com deságios superiores aos deságios usuais ante as cotações na ICE em Nova Iorque.

Embarques

Até dia 25, os embarques de outubro estavam em 2.437.045 sacas de café arábica, 507.440 sacas de café conilon, mais 240.235 sacas de café solúvel, totalizando 3.184.720 sacas embarcadas, contra 3.347.402 sacas no mesmo dia de setembro. Até o mesmo dia 25 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em outubro totalizavam 3.785.816 sacas, contra 3.953.501 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 18, sexta-feira, até o fechamento de sexta (25), caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 890 pontos ou US$ 11,77 (R$ 67,18) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE, fecharam no dia 18 a R$ 1939,69 por saca, e sexta-feira (25), a R$ 1874,90. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 295 pontos.