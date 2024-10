NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na sexta-feira (18), os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, oscilaram 600 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,5910 por libra peso, em alta de 395 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 2,5730 por libra peso, em alta de 215 pontos. Os contratos de arábica, com vencimentos em março de 2025 na ICE americana, bateram sexta em US$ 2,5775 na máxima do dia, e fecharam valendo US$ 2,5600 em alta de 215 pontos.

ICE II

Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro, bateram em 4.648 dólares na máxima na última sexta, em alta de 50 dólares. Terminaram o pregão a US$ 4.615 por tonelada, em alta de 17 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE subiram, sexta-feira (18) 12.190 sacas. Fecharam o dia em 849.709 sacas. Há um ano eram de 431.772 sacas. Subiram neste período 417.937 sacas. Na última semana somaram alta de 34.622 sacas e na semana anterior subiram 10.511 sacas. Nas duas semanas anteriores à passada, esses estoques caíram, respectivamente, 13.607 sacas e 20.353 sacas. No mês de setembro recuaram 33.874 sacas. No mês de agosto subiram 32.949 sacas e no mês de julho 7.530 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar encerrou a sexta-feira (18) a R$ 5,6990, em alta de 0,69 %. Encerrou a sexta-feira anterior (11) a R$ 5,6160 e a sexta-feira (4) a R$ 5,4560. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta valendo R$ 1.939,69. Fecharam a sexta-feira (11) a R$ 1.872,44 e a sexta-feira (4) à passada a R$ 1.857,35.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, com os contratos de café em Nova Iorque oscilando forte diariamente, os compradores alteraram o valor de suas ofertas ao longo da semana quase que de ora em hora. O volume de negócios fechados permaneceu abaixo do usual para esta época do ano. As ofertas no mercado físico brasileiro continuam com deságios bem superiores aos deságios usuais ante as cotações na ICE em Nova Iorque.

China

A China começou a “descobrir” o café só na última década, e, mais recentemente, a bebida acabou virando moda entre os jovens chineses. Até 2009, o consumo de café na China não passava de 300 mil sacas de 60 quilos por ano, número que, hoje, chega a 6 milhões, segundo o USDA – Departamento de Agricultura dos EUA.

China II

Em 2023, o Brasil aumentou em 275 % as vendas de café para a China, em relação a 2022. Essa alta catapultou a China da 20ª para a 6ª posição no ranking dos principais importadores de café do Brasil.

Embarques

Até dia 18, os embarques de outubro estavam em 1.623.523 sacas de café arábica, 387.503 sacas de café conilon, mais 155.251 sacas de café solúvel, totalizando 2.166.277 sacas embarcadas, contra 2.181.052 sacas no mesmo dia de setembro. Até o mesmo dia 18 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em outubro totalizavam 2.777.456 sacas, contra 2.779.101 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 11, sexta-feira, até o fechamento de sexta (18), subiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 525 pontos ou US$ 6,94 (R$ 39,58) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE, fecharam no dia 11 a R$ 1872,44 por saca, e sexta-feira (18), a R$ 1939,69. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 215 pontos.