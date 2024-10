NOTÍCIAS DO AGRO

Chuvas

“A chegada das chuvas, ansiosamente aguardadas pelos cafeicultores brasileiros, eram previstas desde o final do mês passado, e, em nossa opinião, não mudam os fundamentos do mercado, que continuam os mesmos, mas trazem mais dúvidas e incertezas aos operadores, contribuindo assim com o intenso sobe e desce das cotações do café em Nova Iorque e Londres”, destacou o Escritório Carvalhaes, sediado em Santos/SP.

Aumento do consumo de café

O forte aumento do consumo mundial de café nestas primeiras décadas do século 21, ao mesmo tempo que eventos climáticos, a cada ano mais severos, diminuem a produção dos principais países produtores, derrubaram os estoques mundiais de café, sem perspectivas de recomposição nos próximos anos.

ICE

Na sexta-feira (11), os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, oscilaram 545 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,5645 por libra peso, em alta de 170 pontos. Fecharam o dia valendo US$ 2,5205 por libra peso, em queda de 270 pontos. Os contratos de arábica, com vencimentos em março de 2025 na ICE americana, bateram na sexta em US$ 2,5500 na máxima do dia, e fecharam valendo US$ 2,5075 em baixa de 270 pontos.

ICE II

Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para janeiro próximo, bateram em 4.795 dólares na máxima do dia, em alta de 53 dólares. Terminaram o pregão a US$ 4.678 por tonelada, em queda de 64 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE americana subiram na sexta-feira (11) 6.835 sacas. Fecharam o dia em 815.087 sacas. Há um ano eram de 445.442 sacas. Subiram neste período 369.645 sacas. Nesta semana somaram alta de 10.511 sacas. Na semana passada, esses estoques caíram 13.607 sacas e na semana anterior à passada diminuíram 20.353 sacas. No mês de setembro recuaram 33.874 sacas. No mês de agosto subiram 32.949 sacas e no mês de julho 7.530 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar terminou a sexta-feira (11) a R$ 5,6160, em alta de 0,52 %. Encerrou a sexta-feira anterior (4) a R$ 5,4560. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta valendo R$ 1.872,44. Fecharam a sexta-feira (4) a R$ 1.857,35.

Mercado

No mercado físico brasileiro, com os contratos de café, na ICE Futures US e na ICE Europe, oscilando com força todos os dias, os compradores ajustaram suas ofertas ao longo dos dias, acompanhando o sobe e desce das cotações em Nova Iorque e Londres. O volume de negócios ficou abaixo do usual. O número de cafeicultores interessados em fechar negócios não foi grande. As ofertas no mercado físico brasileiro continuam com deságios bem superiores aos usuais ante as cotações dos contratos na ICE americana.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de setembro foram embarcadas 4.464.128 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 33,3 % (1.115.754 sacas) mais que no mesmo mês de 2023 e 17,2 % (676.690 sacas) mais que no último mês de agosto. Foram 3.193.749 sacas de café arábica (alta de 25,8 %, ou 656.013 sacas em relação a agosto de 2024) e 911.881 sacas de café conilon (queda de 3,5 % ou 33.166 sacas em relação a agosto de 2024), totalizando 4.105.630 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 354.778 sacas de solúvel (alta de 10,6 % ou 33.961 sacas em relação a agosto de 2024) e 3.718 sacas de torrado, totalizaram 4.464.126 sacas exportadas em setembro último.

Embarques

Até dia 11, os embarques de outubro estavam em 936.288 sacas de café arábica, 201.379 sacas de café conilon, mais 120.187 sacas de café solúvel, totalizando 1.257.854 sacas embarcadas, contra 1.014.106 sacas no mesmo dia de setembro. Até o mesmo dia 11 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em outubro totalizavam 1.839.805 sacas, contra 1.565.961 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 4, sexta-feira, até o fechamento da sexta-feira (11), caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 530 pontos ou US$ 7,01 (R$ 39,37) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE, fecharam no dia 4 a R$ 1.858,03 por saca, e sexta-feira (11), a R$ 1872,44. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 270 pontos.