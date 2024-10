NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na sexta-feira (27/9), os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, oscilaram 855 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,7315 por libra peso, em queda de 75 pontos. Fecharam o dia valendo US$ 2,6915 por libra peso, em baixa de 475 pontos.

ICE II

Na ICE Europe, em Londres, na sexta-feira (27/9) os contratos de robusta para novembro, bateram em 5.517 dólares na máxima do dia, em queda de 10 dólares. Fecharam valendo US$ 5.482,00 por tonelada, em baixa de 45 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures caíram na sexta-feira (27), 2.037 sacas. Fecharam o dia em 818.183 sacas. Há um ano eram de 446.518 sacas. Subiram neste período 371.665 sacas. Esses estoques caíram nesta semana 20.353 sacas e na semana passada recuaram 17.733 sacas. Subiram na semana anterior à passada 12.422 sacas. No mês de agosto subiram 32.949 sacas e no mês de julho 7.530 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar encerrou a sexta-feira (27/9) a R$ 5,4360. Encerrou a sexta-feira anterior (20/9), a R$ 5,5210. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão da sexta-feira (27/9) valendo R$ 1.935,39. Terminaram a sexta-feira (20/9) a R$ 1.831,27.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, no decorrer da última semana, o valor das ofertas oferecidas pelos compradores subiu todos os dias até ontem. Os preços oferecidos continuaram com deságios maiores que os praticados usualmente ante as cotações em Nova Iorque. Saíram negócios, mas os volumes ficaram abaixo do usual para esta época do ano. Na sexta-feira (27/9), os compradores diminuíram o valor de suas ofertas e o mercado físico mostrou-se paralisado. Nas bases oferecidas pelos compradores não houve interesse vendedor.

Embarques

O atraso de navios acumulou 1,9 milhão de sacas de café não embarcadas em agosto último. Com preço médio de US$ 256,55 por saca exportada no mês passado, a não realização desses embarques impediu a entrada de R$ 2,651 bilhões em divisas ao Brasil, e exportadores tiveram custos extras de R$ 5,364 milhões, conforme apontou levantamento realizado pelo CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, com associados que respondem por 77% dos embarques totais.

Embarques II

Até dia 27/9, os embarques de setembro estavam em 2.449.365 sacas de café arábica, 631.572 sacas de café conilon, mais 266.465 sacas de café solúvel, totalizando 3.347,402 sacas embarcadas, contra 2.910.649 sacas no mesmo dia de agosto. Até o mesmo dia 27 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em setembro totalizavam 3.953.501 sacas, contra 3.251.472 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 20, sexta-feira, até o fechamento de sexta (27/9), subiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 1840 pontos ou US$ 24,34 (R$ 132,31) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE, fecharam no dia 20 a R$ 1831,27 por saca, e sexta-feira (27/9), a R$ 1935,39. Ainda na sexta-feira (27), nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 475 pontos.