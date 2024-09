NOTÍCIAS DO AGRO

Chuvas

Chuvas mal distribuídas e altas temperaturas atrapalharam o desenvolvimento dos cafezais brasileiros para a atual safra 2024/2025. Como resultado, a Conab – Companhia Nacional de Abastecimento reduziu em 6,8% sua estimativa para a atual safra, para 54,79 milhões de sacas. Se comparada a 2023/2024, a colheita nacional deve cair 0,5%, conforme o 3º levantamento para a safra deste ano, divulgado nesta semana.

ICE

Na sexta-feira (20), os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, oscilaram 1.440 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,6210 por libra peso, em alta de 45 pontos. Fecharam o dia valendo US$ 2,5075 por libra peso, em queda de 1.090 pontos. Os contratos de arábica, com vencimentos em março de 2025 na ICE americana, fecharam sexta valendo US$ 2,4865 em queda de 1.105 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para novembro, bateram em 5.279 dólares na máxima do dia, em alta de 31 dólares. Fecharam valendo US$ 5.059,00 por tonelada, em queda de 189 dólares.

Estoques de cafés certificados

Na sexta-feira (20) os estoques de cafés certificados na ICE Futures subiram 880 sacas. Fecharam o dia em 838.536 sacas. Há um ano eram de 440.853 sacas. Subiram neste período 397.683 sacas. Esses estoques caíram nesta semana 17.733 sacas. Subiram na semana passada 12.422 sacas e caíram na semana anterior à passada 4.026 sacas. No mês de agosto subiram 32.949 sacas e no mês de julho 7.530 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar encerrou a sexta-feira (20) a R$ 5,5210 em alta de 1,83 %. Encerrou a sexta-feira anterior (13) a R$ 5,5680. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão da última valendo R$ 1.831,27. Terminaram a sexta-feira (13) a R$ 1.910,94.

Mercado

No mercado físico brasileiro, os compradores diminuíram o valor de suas ofertas ao longo da última semana, mantendo esses valores sempre abaixo dos deságios usuais ante as cotações em Nova Iorque. Os negócios em nosso mercado físico foram em número pequeno, abaixo da média para esta época do ano. Na sexta-feira (20), com a forte queda na ICE Futures US e na ICE Europe, o mercado físico brasileiro apresentou-se paralisado. Nas bases de preços oferecidas pelos compradores houve pouco interesse vendedor ao longo da semana. As cotações em reais, do conilon e do arábica de boa qualidade, estão no mesmo patamar, com pequena vantagem para o conilon.

Preço do café

Os preços do café conilon alcançaram na última semana, pela primeira vez, a marca de R$ 1.500 por saca de 60 quilogramas, renovando recordes reais desde o final da semana passada. Segundo dados do Cepea – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, essa alta é observada desde o último trimestre de 2023, quando o Indicador CEPEA/ESALQ do grão estava em torno de R$ 740 por saca, representando uma valorização de 100% até o momento (revista Globo Rural).

Embarques

Até dia 20, os embarques de setembro estavam em 1.633.734 sacas de café arábica, 471.575 sacas de café conilon, mais 206.250 sacas de café solúvel, totalizando 2.311.559 sacas embarcadas, contra 2.136.667 sacas no mesmo dia de agosto. Até o mesmo dia 20 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em setembro totalizavam 2.916.288 sacas, contra 2.500.478 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 13, sexta-feira, até o fechamento do dia 20, caiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 870 pontos ou US$ 11,51 (R$ 63,54) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE, fecharam no dia 13 a R$ 1910,94 por saca, e sexta-feira (20), a R$ 1831,27. Ainda na sexta-feira (20), nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 1090 pontos.