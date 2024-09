NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de arábica na ICE Futures US, e os de robusta, na ICE Europe, tiveram altas fortes na última semana. A somatória das altas na semana, tanto nos contratos de arábica, em Nova Iorque, como nos de robusta, em Londres, foram explosivas.

ICE II

Os contratos de arábica para dezembro próximo na ICE Futures US, oscilaram sexta-feira (13) 1.175 pontos entre a máxima e a mínima, romperam a barreira dos US$ 2,6000, batendo na máxima do dia em US$ 2,6045 por libra peso, em alta de 1.105 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 2,5945 por libra peso, com ganhos de 1.005 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para novembro, subiram forte. Bateram em 5.281 dólares na máxima e fecharam sexta-feira (13) valendo US$ 5.267,00 por tonelada, em alta de 190 dólares.

Problemas climáticos

Os problemas climáticos continuam em todo o mundo, e no Brasil, a seca e altas temperaturas típicas de verão em pleno inverno (a primavera começa no próximo dia 22 de setembro), persistem em todas as regiões produtoras de café arábica e conilon. As informações e vídeos que circulam na internet, mostrando o estado precário de cafezais nas mais diversas regiões produtoras, são preocupantes, perturbadoras. É certo que já existem danos, e não são pequenos, na formação da próxima safra brasileira de café 2025. Quando as chuvas começarem a cair de forma regular em nossos cafezais, deverão diminuir o ritmo dos estragos, mas não recuperarão o que já foi perdido. A partir do início do período chuvoso, será preciso acompanhar o ciclo das chuvas e as temperaturas médias no decorrer da primavera e verão, para então, a partir de março de 2025, nossos agrônomos avaliarem, com uma segurança maior, a quebra na produção brasileira de café em 2025.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures caíram 2.205 sacas na última sexta-feira (13). Fecharam o dia em 856.269 sacas. Há um ano eram de 442.548 sacas. Subiram neste período 413.721 sacas. Subiram nesta semana 12.422 sacas. Caíram na semana passada 4.026 sacas. Na semana anterior à passada apresentaram alta de 3.728 sacas. No mês de agosto subiram 32.949 sacas e no mês de julho 7.530 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar encerrou a sexta-feira (13) a R$ 5,5680 em queda de 0,91 %. Encerrou a sexta-feira anterior (6) a R$ 5,5900. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta-feira (13) valendo R$ 1.910,94. Quinta-feira (12) terminaram o dia a R$ 1.853,74. Terminaram a sexta-feira anterior (6) a R$ 1.745,09.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de agosto foram embarcadas 3.732.707 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 0,7 % (25.037 sacas) mais que no mesmo mês de 2023 e 1,3 % (50.097 sacas) menos que no último mês de julho. Foram 2.486.871 sacas de café arábica (queda de 0.6 %, ou 35.817 sacas em relação a julho de 2024) e 924.675 sacas de café conilon (alta de 2,3 % ou 21.037 sacas em relação a julho de 2024), totalizando 3.411.546 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 318.158 sacas de solúvel (queda de 14,2 % ou 52.607 sacas em relação a julho de 2024) e 3.003 sacas de torrado, totalizaram 3.732.707 sacas exportadas em agosto último.

Embarques

Até dia 13, os embarques de setembro estavam em 819.748 sacas de café arábica, 216.907 sacas de café conilon, mais 85.234 sacas de café solúvel, totalizando 1.121.889 sacas embarcadas, contra 1.261.548 sacas no mesmo dia de agosto. Até o mesmo dia 13 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em setembro totalizavam 1.698.859 sacas, contra 1.586.743 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 6, sexta-feira, até o fechamento do dia 13, subiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 2.345 pontos ou US$ 31,02 (R$ 172,72) por saca. Em reais, as cotações para entrega em dezembro próximo na ICE, fecharam no dia 6 a R$ 1745,09 por saca, e sexta-feira (13), a R$ 1910,94. Ainda na sexta (13), nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 1005 pontos.