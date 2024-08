NOTÍCIAS DO AGRO

Volatilidade nas cotações do café

Tivemos muita volatilidade nas cotações do café na última semana. As fortes oscilações do dólar frente ao real de um lado, e os seguidos problemas climáticos tanto no Brasil, como nos demais países produtores de café, provocaram um forte sobe e desce nas cotações dos contratos de café em Nova Iorque e Londres.

Problemas climáticos

Os problemas climáticos continuam em todo o mundo, e no Brasil já prejudicam a formação da próxima safra brasileira de café 2025. O consumo mundial segue em alta, apresentando desempenho promissor na Índia e na China, com o café conquistando novos consumidores, dia após dia, nesses dois países, tradicionais consumidores de chá, e que têm as maiores populações em todo o planeta.

Problemas climáticos II

Com o tempo seco, temperaturas altas e baixa umidade do ar no sudeste brasileiro, estamos recebendo diariamente relatos, fotos e vídeos de inúmeros incêndios em canaviais. Há também relatos de fogo em cafezais e até em vinhedos. Nesse cenário, continuaremos convivendo com essas fortes e rápidas alterações nas cotações do café.

ICE

Na sexta-feira (23), os contratos de café robusta com vencimento no próximo mês de setembro na ICE Europe, chamaram a atenção. Romperam os 5 mil dólares por tonelada. Bateram em 5.149 dólares na máxima do dia e fecharam valendo 5.128 dólares por tonelada. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para novembro fecharam sexta (23) valendo US$ 4.715 por tonelada, em alta de 141 dólares.

Valor em reais

Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque, fecharam o pregão de sexta-feira (23) valendo R$ 1.796,11. Encerraram a sexta-feira anterior (16) a R$ 1.765,27.

Mercado

No mercado físico brasileiro, os compradores alteraram o valor de suas ofertas quase que de hora em hora, tentando acompanhar o intenso sobe e desce das cotações em Nova Iorque e Londres, e do dólar frente ao real. Essa volatilidade afugentou os vendedores. O volume de negócios fechados foi pequeno frente ao tamanho do mercado brasileiro.

Embarques

Até dia 23, os embarques de agosto estavam em 1.450.836 sacas de café arábica, 536.693 sacas de café conilon, mais 149.138 sacas de café solúvel, totalizando 2.136.667 sacas embarcadas, contra 2.262.088 sacas no mesmo dia de julho. Até o mesmo dia 23 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em agosto totalizavam 2.500.478 sacas, contra 2.780.763 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 16, sexta-feira, até o fechamento do dia 23, subiu nos contratos para entrega em dezembro próximo 320 pontos ou US$ 4,23 (R$ 23,19) por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na ICE, fecharam no dia 16 a R$ 1.765,27 por saca, e sexta-feira, a R$ 1792,34. Ainda na sexta-feira, nos contratos para entrega em dezembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 440 pontos.