NOTÍCIAS DO AGRO

Tempo seco

O tempo seco contribui com os trabalhos de colheita da safra brasileira de café, que avançam com rapidez. Os cafeicultores estão com suas atenções voltadas para a colheita e benefício da nova safra e mostram preocupação com a quebra no volume de produção, que vai se consolidando após cada dia de trabalho. Ninguém mais duvida da quebra na produção desta safra 2024/2025. O debate agora é sobre o volume das perdas, que varia conforme a região deste país de dimensões continentais.

ICE

Em uma semana confusa, com muita instabilidade na cotação do dólar frente ao real, e feriado ontem nos EUA, os contratos de café na ICE Futures US, em Nova Iorque, e na ICE Europe, em Londres, apresentaram acentuadas oscilações diárias. Trabalharam nesta sexta-feira (5) em forte alta. Cederam parte dos ganhos no fechamento, mas mesmo assim encerraram o dia com boas altas.

ICE II

Os contratos de arábica para setembro próximo na ICE Futures US, oscilaram sexta-feira (5) 670 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 2,3305 por libra peso, em alta de 885 pontos. Fecharam valendo US$ 2,2895 por libra peso, em alta de 475 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para setembro bateram na sexta em 4.232 dólares na máxima do dia e fecharam valendo US$ 4.185 por tonelada, em alta de 32 dólares.

Estoques

Na sexta-feira (5), os estoques de cafés certificados na ICE Futures US hoje 9.270 sacas. Fecharam em 811.359 sacas. Há um ano eram de 544.595 sacas, quando eram considerados criticamente baixos. Subiram neste período 266.764 sacas. Subiram nesta semana 3.965 sacas. No mês de junho subiram 22.623 sacas. No mês de maio subiram 125.013 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou, na sexta-feira (5), a R$ 5,4620 em queda de 0,44 %. Quinta-feira (4) caiu 1,47 %. Recuou frente ao real nos três últimos dias desta semana, após os sinais do governo federal de que irá cumprir com o arcabouço fiscal. Nesta última semana, a moeda americana perdeu 2,27 % frente ao real. Na sexta-feira anterior (29/6) encerrou a semana a R$ 5,588. Em reais por saca, os contratos para setembro próximo em Nova Iorque terminaram esta sexta-feira valendo R$ 1.654,19. Terminaram a sexta-feira anterior a R$ 1.676,46.

Embarques

Até dia 5 os embarques de julho estavam em 174.154 sacas de café arábica, 49.892 sacas de café conilon, mais 13.506 sacas de café solúvel, totalizando 237.552 sacas embarcadas, contra 206.317 sacas no mesmo dia de junho. Até o mesmo dia 5 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em julho totalizavam 710.974 sacas, contra 499.883 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 28/6, sexta-feira, até o fechamento do dia 5, subiu nos contratos para entrega em setembro próximo 215 pontos ou US$ 2,84 (R$ 15,53) por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na ICE, fecharam no dia 28/6 a R$ 1.676,46 por sacam sexta-feira, dia 5, a R$ 1.654,19. Ainda na última sexta-feira, nos contratos para entrega em setembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 475 pontos.