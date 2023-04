NOTÍCIAS DO AGRO

Altas

A última semana de fortes altas nos contratos de café em Nova Iorque. Dia após dia chegam ao mercado números e notícias indicando que o apertado equilíbrio entre produção e consumo mundial continua, dentro de um cenário de estoques pequenos e em queda, e consumo global em alta. Contribuem com esse quadro as incertezas climáticas que afetam, de uma maneira ou de outra, todos os principais países produtores de café e os problemas na política e na economia global, trazidos pela pandemia e seriamente agravados pela guerra no leste europeu.

Oscilando

Nesta semana de altas consistentes, sexta-feira foi dia foi de ajustes e realização de lucros nos contratos de café em Nova Iorque. Os contratos para maio próximo na ICE americana trabalharam em alta no período da manhã, chegaram a bater em US$ 1,9965 na máxima do dia (ontem a máxima foi de US$ 1,9970). Próximo ao meio-dia no Brasil, viraram para o negativo e fecharam o dia valendo US$ 1,9340 por libra peso, em queda de 270 pontos. Os contratos de robusta na bolsa de Londres também trabalharam na sexta-feira (14) em queda. Os para maio próximo caíram 15 dólares e fecharam a US$ 2 433 por tonelada. Na semana subiram 1,9%.

CECAFÉ

O CECAFÉ divulgou na quarta-feira (12), no final da tarde, que no último mês de março embarcamos 3.088.391 sacas de café, aproximadamente 19 % (726.721 sacas) menos que no mesmo mês de 2022 e 26,7 % (651.506 sacas) mais que no último mês de fevereiro. Foi o menor volume exportado pelo Brasil no mês de março dos últimos 5 anos, bem como o menor volume embarcado por nós nos meses de janeiro, fevereiro e março nos últimos cinco anos.

Queda de arábica na Colômbia

A produção de café arábica na Colômbia teve queda de 13% no mês de março, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 13, pela FNC – Federação Nacional dos Cafeicultores. O volume foi de 799 mil sacas. No mesmo mês, em 2022, o país vizinho produziu 914 mil sacas. Nos últimos 12 meses (abril de 2022 a março de 2023), a produção colombiana caiu 8%, para 11,1 milhões de sacas, de pouco mais de 12 milhões no ano anterior.

Expectativa da colheita no Brasil

As atenções dos operadores do mercado permanecem firmemente voltadas para a aproximação dos trabalhos de colheita da nova safra brasileira de café e para as diversas estimativas privadas de nossas safras deste ano e de 2024. O Brasil deverá produzir 55,7 milhões de sacas de 60 kg de café em 2023, aumentos de 0,7% em relação ao previsto no mês anterior e de 6,5% em relação a 2022, estimou nesta quinta-feira o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o café arábica, o IBGE estimou 38,5 milhões de sacas de 60 kg, declínio de 0,3% em relação a previsão anterior, mas um aumento de 13,4% ante o ano anterior. Para o café canéfora (robusta e conilon), a estimativa da produção é de 17,2 milhões de sacas, aumento de 2,9% em relação ao mês anterior e declínio de 6,3% em relação ao ano anterior (fonte: Reuters).

Aumenta o consumo de café na Alemanha

O já alto consumo de café na Alemanha atingiu um nível recorde. No total, uma média de quase quatro xícaras por bebedor de café são atualmente consumidas per capita por dia, conforme relatado pela Associação Alemã do Café – citando uma pesquisa de mercado encomendada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na bolsa de Nova Iorque permaneceram estáveis na sexta-feira (14). Quinta-feira (13) caíram 10.305 sacas. Há um ano eram de 1.080.558 sacas (é importante lembrar que esses estoques já eram considerados baixos e muito preocupantes nessa época), caindo neste período 369.871 sacas. Na última semana, esses estoques recuaram 19.972 sacas. Na semana retrasada a queda foi de 12.236 sacas.

Dólar x Real

Na sexta-feira (14), o dólar caiu frente ao real pelo quarto pregão consecutivo. Fechou o dia a R$ 4,9150 em queda de 0,22 %. Acumulou queda na semana de 2,8 %. Terminou 2022 valendo R$ 5,2800. Em reais por saca, os contratos para maio próximo na ICE fecharam na sexta a R$ 1 257,40. Ontem encerraram a R$ 1 277,81. Na quinta-feira (13) encerraram o pregão a R$ 1 228,42. Na sexta-feira anterior, dia 7, terminaram o dia a R$ 1.143,25. Encerraram o último pregão de 2022 valendo R$ 1 166,04.

Mercado

No mercado físico brasileiro, os compradores aumentaram o valor de suas ofertas ao longo da semana, acompanhando, de longe, as altas em Nova Iorque. Muitos produtores continuaram não aceitando o valor das ofertas, mas o volume de negócios fechados cresceu no decorrer da semana. Aumentou o número de cafeicultores que decidiu vender uma parte dos cafés que ainda restam em suas tulhas.

Embarques

Até dia 14/4, os embarques de abril estavam em 625.127 sacas de café arábica, 39.720 sacas de café conilon, mais 67.300 sacas de café solúvel, totalizando 732.147 sacas embarcadas, contra 666.596 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 14 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril totalizavam 880.009 sacas, contra 1.177.569 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa NY

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 6, quinta-feira, até o fechamento do dia 14, subiu nos contratos para entrega em maio próximo 980 pontos ou US$ 12,96 (R$ 63,71) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE fecharam no dia 6 a R$ 1228,42 por saca, e sexta-feira, dia 14, a R$ 1257,40. Os contratos para entrega em maio a bolsa de Nova Iorque fecharam em baixa de 270 pontos.