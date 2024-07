NOTÍCIAS DO AGRO

Dólar em junho

A desvalorização do real frente ao dólar, que cresceu forte ao longo deste primeiro semestre de 2024, acelerou nesta última semana e se sobrepôs aos demais problemas que o mercado internacional de café vem enfrentando. O dólar subiu nesta semana 2,71 % frente ao real. No mês de junho a alta foi de 6,46 % e neste semestre de impressionantes 15,17 %.

ICE

Reagindo aos fundamentos e à desvalorização diária do dólar no Brasil, maior produtor e exportador de café do mundo, agora com sua colheita avançando com rapidez, consolidando, a cada dia que passa, a quebra na produção estimada, os contratos de café, na ICE Futures US em Nova Iorque e na ICE Europe em Londres, oscilaram forte por toda a última semana.

ICE II

Na ICE Futures US, os contratos de arábica para setembro próximo fecharam sexta-feira (28/6) valendo US$ 2,2635 por libra peso, em alta de 45 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para setembro fecharam valendo US$ 4.011 por tonelada, em baixa de 36 dólares.

Estoques de café

Na última sexta-feira (28/6), os estoques de cafés certificados na ICE Futures caíram 790 sacas. Estão agora em 807.394 sacas. Há um ano eram de 546.039 sacas. Subiram neste período 261.355 sacas. Caíram nesta semana 24.201 sacas. Somaram alta de 15.993 sacas na semana passada e de 14.267 sacas na semana anterior à passada. No mês de maio subiram 125.013 sacas. No mês de abril cresceram 64.549 sacas e no mês de março somaram alta de 234.662 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou na sexta-feira (28/6) a R$ 5,5880 em alta de 1,45%. Na sexta-feira anterior (21/6), encerrou a semana a R$ 5,4410. Subiu nesta última semana 2,71%. Em reais por saca, os contratos para setembro próximo em Nova Iorque fecharam na última sexta valendo R$ 1.676,46. Encerraram a sexta-feira anterior a R$ 1.619,40.

Safra

O valor das ofertas no mercado físico brasileiro subiu no decorrer da semana acompanhando principalmente a forte alta do dólar frente ao real. É grande o interesse comprador, mas o número de negócios fechados está abaixo da média para esta época do ano. A colheita da nova safra 2024/2025 avança com rapidez, porém o volume de lotes oferecidos ao mercado não é grande. Os cafeicultores estão com suas atenções voltadas para os trabalhos de colheita e benefício da nova safra. Mostram muita preocupação com a quebra da safra, que vai se consolidando com o avanço dos trabalhos de colheita e benefício.

Tempo seco

A primeira semana de julho tende a ser marcada pela intensificação do tempo seco e por temperaturas mais baixas sobre o centro-sul do Brasil. Por enquanto continua baixo do risco para ocorrência de geadas nos próximos períodos. Nas áreas do centro e norte o tempo continua seco e mais abafado (CLIMATEMPO).

Embarques

Até dia 28/6 os embarques de junho estavam em 2.038.408 sacas de café arábica, 636.376 sacas de café conilon, mais 206.441 sacas de café solúvel, totalizando 2.881.225 sacas embarcadas, contra 3.717.852 sacas no mesmo dia de maio. Até o mesmo dia 28 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em junho totalizavam 3.289.159 sacas, contra 4.302.829 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 21, sexta-feira, até o fechamento do dia 28/6, subiu nos contratos para entrega em setembro próximo 180 pontos ou US$ 2,39 (R$ 13,30) por saca. Em reais, as cotações para entrega em setembro próximo na ICE, fecharam no dia 21 a R$ 1619,40 por saca e sexta-feira, dia 28, a R$ 1.676,46. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em setembro, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 45 pontos.