NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Depois das quedas fortes e rápidas nas cotações dos contratos de café, na ICE Futures US, em Nova Iorque, e na ICE Europe, em Londres, na semana retrasada, em um movimento de correção e ajustes, após as expressivas altas acumuladas em março e abril, tivemos na última semana oscilações menores nesses contratos.

ICE II

Conforme avaliação do Escritório Carvalhaes, em Santos/SP, “os fundamentos do mercado de café permanecem os mesmos. Estoques baixos, tanto nos países produtores como nos países consumidores, com seguidos problemas climáticos, que devem continuar se sucedendo, tanto no Brasil, como em todo o mundo, prejudicando a produção de café nos principais países produtores; Aumento de consumo mundial, com um crescimento mais robusto na Ásia, onde a China começou a se destacar; Crescimento do consumo nos EUA, maior consumidor de café do mundo; No Brasil, segundo maior consumidor do mundo e maior comprador de nossa produção, o consumo tem se mostrado resiliente, sustentado, com tendência de crescimento maior com a chegada do outono e inverno”.

ICE III

Na sexta-feira (10), os contratos de arábica, na ICE Futures US, e os de robusta, na ICE Europe, trabalharam com poucas oscilações e fecharam praticamente estáveis. Na ICE Future US, os contratos de arábica para julho próximo bateram em US$ 2,0360 por libra peso na máxima do dia, oscilaram 480 pontos entre a máxima e a mínima, e fecharam a US$ 2,0115 por libra peso, em queda de 30 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para julho fecharam sexta-feira (10) valendo US$ 3.440,00 por tonelada, em alta de 1 dólar.

Eventos climáticos

Os seguidos eventos climáticos extremos ao redor do mundo continuam preocupando. A tragédia com as cheias históricas no Rio Grande do Sul não terminou. No México, o tempo mais seco desde janeiro traz grandes preocupações para a safra 2024. De acordo com informações da imprensa local, muitos produtores estimam quebra de até 30% na nova safra. Os dados fazem parte do relatório do Sindicato dos Produtores Independentes de Café do México, que alertou que a falta de chuva já coloca em risco pelo menos 80% das lavouras de café, sobretudo as que estão localizadas no sul do país. A Costa Rica decretou oficialmente racionamento de eletricidade como resposta direta à intensa seca que atinge o país. Este fenômeno climático, considerado o mais severo dos últimos cinquenta anos, coloca em xeque a capacidade do país de manter o fornecimento de energia elétrica, que depende majoritariamente de usinas hidrelétricas. Com os reservatórios em níveis críticos, medidas emergenciais foram necessárias. A situação no México e na Costa Rica, traz preocupações com o clima nos países produtores de café no norte da América do Sul e na América Central.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram na sexta-feira (10), 12.255 sacas e encerram a semana em 711.871 sacas. Há um ano eram de 649.830 sacas, quando eram considerados criticamente baixos. Subiram neste período 62.041 sacas. Na última semana, esses estoques subiram 22.693 sacas, e na semana passada apresentaram alta de 32.521 sacas. No mês de abril subiram 64.549 sacas. No mês de março somaram alta de 234.662 sacas.

Mercado

O mercado físico brasileiro permaneceu calmo na última semana, praticamente paralisado. Com o recuo forte no valor das ofertas, os produtores retiraram seus lotes do mercado. Nos primeiros meses de 2024 esse volume vinha crescendo, mas sempre com negociações difíceis, atrapalhadas pelo “sobe e desce” nas cotações na ICE e pelas incertezas climáticas, que preocupam e trazem muita insegurança aos cafeicultores.

Embarques

Até dia 10 os embarques de abril estavam em 3.195.532 sacas de café arábica, 670.845 sacas de café conilon, mais 315.850 sacas de café solúvel, totalizando 4.182.227 sacas embarcadas, contra 4.292.518 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 10 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril totalizavam 4.622.560 sacas, contra 3.813.975 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Embarques II

Até dia 10 os embarques de maio estavam em 273.214 sacas de café arábica, 86.309 sacas de café conilon, mais 68.649 sacas de café solúvel, totalizando 428.172 sacas embarcadas, contra 423.062 sacas no mesmo dia de abril. Até o mesmo dia 10 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em maio totalizavam 976.376 sacas, contra 1.302.296 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 3, sexta-feira, até o fechamento do dia 10, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 40 pontos ou US$ 0,53 (R$ 2,73) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 3 a R$ 1.346,08 por saca, e sexta-feira, dia 10, a R$ 1.372,45. Ainda na sexta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 30 pontos.