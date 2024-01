NOTÍCIAS DO AGRO

Chuvas

As chuvas que caíram em parte dos cafezais brasileiros na última semana provocaram muita instabilidade às cotações do arábica na ICE Future US em Nova Iorque, que, após fortes oscilações diárias, fechou mais uma semana em alta, refletindo os sólidos fundamentos do mercado. “Como temos comentado, essas chuvas são bem-vindas e muito necessárias, mas não recuperam as perdas trazidas pela falta de chuvas e altas temperaturas sobre os cafezais do sudeste brasileiro. Elas evitam perdas ainda maiores, mas já existem perdas consolidadas para nossa safra 2024 de arábica e de conilon/robusta”, sublinhou o Escritório Carvalhaes.

Café solúvel

A boa notícia da última semana é que, pelo oitavo ano consecutivo, o consumo de café solúvel cresceu no Brasil. Atingiu em 2023 um volume recorde de 1,05 milhão de sacas de 60 kg, o equivalente a 24,25 mil toneladas. Em relação a 2022, os números representam alta de 5,2% do consumo, segundo o relatório anual divulgado ontem, quinta-feira, 25, pela ABICS – Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel.

ICE

Na sexta-feira (26), depois de dois dias de ajustes e realização de lucros, os contratos de arábica na ICE Futures US em Nova Iorque voltaram a trabalhar e fechar em forte alta. Os de robusta, na ICE Europe, em Londres, fecharam mais uma vez com boas altas. Os fundamentos de mercado devem continuar dando sustentação aos preços. Na ICE Futures US, os contratos para março próximo bateram na sexta-feira em US$ 1,9480 na máxima do dia, oscilaram 880 pontos entre a máxima e a mínima, e encerraram o pregão em alta de 690 pontos, a US$ 1,9385 por libra peso. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para março próximo fecharam sexta-feira com ganhos de 18 dólares, valendo US$ 3.269 por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures caíram sexta-feira (26) 5.130 sacas e estão em 249.206 sacas. Há um ano eram de 870.722 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 621.516 sacas. Somaram queda de 3.902 sacas esta semana e de 8.338 sacas na semana passada. No mês de dezembro cresceram 27.158 sacas. No mês de novembro apresentaram queda de 165.072 sacas e no mês de outubro, a queda totalizou 52.807 sacas. No mês de setembro esses estoques caíram 58.986 sacas. No mês de agosto, a queda foi de 45.369 sacas e no mês de julho de 16.163 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu sexta-feira (26) 0,22 % frente ao real e fechou a R$ 4,9110. Quinta-feira (25) caiu 0,22 %. Na sexta-feira (19), caiu 0,10 % e encerrou a semana a R$ 4,9270. Em reais por saca, os contratos para março próximo em Nova Iorque fecharam sexta-feira a R$ 1.259,30. Quinta-feira fechou valendo R$ 1.217,20. Terminaram a sexta-feira anterior a R$ 1.206,70.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, os compradores subiram e desceram suas ofertas ao longo da semana acompanhando o sobe e desce na ICE em Nova Iorque. O volume de negócios fechados cresceu, mas continua pequeno frente às necessidades dos compradores. Muitos produtores de arábica permanecem aguardando preços mais altos, que reflitam os seguidos problemas climáticos e as perdas que terão na safra 2024, que começarão a colher em maio próximo. No mercado de conilon o volume de negócios fechados é maior que no de arábica. Há mais disposição de vendas e um forte interesse comprador.

Embarques

Até dia 25, os embarques de janeiro estavam em 2.013.971 sacas de café arábica, 280.995 sacas de café conilon, mais 191.301 sacas de café solúvel, totalizando 2.486.267 sacas embarcadas, contra 2.706.332 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 26, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 3.334.638 sacas, contra 3.323.010 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 19, sexta-feira, até o fechamento do dia 26, subiu nos contratos para entrega em março próximo 870 pontos ou US$ 11,50 (R$ 56,51) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 19 a R$ 1.206,70 por saca, e sexta-feira, dia 26, a R$ 1.259,30. Ainda na sexta-feira, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 690 pontos.