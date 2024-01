NOTÍCIAS DO AGRO

‘Sobe e desce’

Na última semana, mais curta para os negócios de café devido ao feriado na segunda-feira (15) nos EUA, dia de Martin Luther King, quando não houve pregão na ICE Futures US, em Nova Iorque, principal termômetro do mercado de café, continuou a forte volatilidade nas cotações dos contratos de café, tanto na ICE americana, como na ICE Europe, em Londres. Apesar de todo o “sobe e desce” diário, tivemos um bom saldo positivo nesses contratos, tanto em Nova Iorque como em Londres.

Os fundamentos

Os fundamentos continuam os mesmos que temos repetido semana após semana em nossos informativos: Baixos estoques de café e consumo crescente; repetidos eventos climáticos extremos em todo o mundo; tensões políticas crescentes, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e ataques terroristas, pelo Hamas em Israel, e agora, de rebeldes Houthi à navios no Mar Vermelho, dificultando, praticamente interrompendo, importantes rotas comerciais. Esse cenário global conturbado, cheio de incertezas, cria condições para essa volatilidade nas cotações do café.

Cecafé

O Cecafé – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, divulgou na segunda-feira (15), que o Brasil exportou 39,247 milhões de sacas de 60 kg de café em 2023, uma queda de 163.265 sacas em relação às 39,410 milhões de sacas embarcadas em 2022. Em receita cambial, houve recuo de 13% no comparativo anual, com os embarques tendo rendido US$ 8,041 bilhões em todo o ano passado. Em dezembro de 2023, as remessas de café ao exterior somaram 4,116 milhões de sacas, gerando US$ 800,1 milhões, o que representa altas de 27,1% em volume e de 11,6% em receita frente ao último mês de 2022.

Exportações

No acumulado dos seis primeiros meses do ano safra 2023/2024 (julho a dezembro de 2023), as exportações brasileiras de café totalizam 22,993 milhões de sacas, aferindo crescimento de 18,5% ante o registrado entre julho e dezembro de 2022. No mesmo intervalo, a receita cambial registra recuo de 2,2%, chegando a US$ 4,488 bilhões.

China: Menos chá, mais café

A boa notícia é que, ao longo de 2023, a China sinalizou que alçaria voos mais altos no consumo de café, tendo superado, inclusive, os EUA como o maior mercado de cafeterias de marca no mundo, com 49.690 pontos de venda, de acordo com análise do World Coffee Portal. No ano passado, a China saltou para o sexto lugar no ranking dos principais compradores dos cafés do Brasil, importando 1,480 milhão de sacas, volume que representa um substancial crescimento de 278,6% frente aos 12 meses de 2022. Um ano antes, os chineses haviam importado 390.879 sacas e ocupavam apenas a 20ª posição na tabela.

Safra 2024

A safra brasileira de café em 2024 deverá se confirmar como ano de bienalidade positiva, com produção estimada de 58,08 milhões de sacas de café beneficiado, 5,5% superior à produção de 2023. No primeiro levantamento do ano realizado pela CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado quinta-feira (18), a estatal ressalta que as safras de 2021 e 2022, devido às adversidades climáticas, tiveram baixas produtividades, o que modificou a tendência de crescimento que se verificava na série de produção. Mas em 2023, com as condições climáticas mais favoráveis, iniciou-se a fase de recuperação das produtividades (fonte: Notícias Agrícolas).

Avaliação

Conforme avaliação do Escritórios Carvalhaes, sediado em Santos/SP, com eventos climáticos extremos se sucedendo em todo o mundo, em intervalos menores a cada ano, é cedo para termos uma ideia mais precisa do tamanho das perdas nas safras brasileiras de café 2024 e 2025. A chance de o retorno de La Niña acontecer ainda este ano é alta. Segundo o último relatório Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), a probabilidade de o fenômeno voltar a atuar sob as águas do Pacífico neste inverno aumentou para 65%. Ainda de acordo com a NOAA, há garantias de que o El Niño permanecerá ativo até março desde ano, com alta possibilidade de se estender até abril.

ICE

Sexta-feira (19), na ICE Futures US, os contratos para março próximo bateram em US$ 1,8615 na máxima do dia e encerraram o pregão em alta de 520 pontos, a US$ 1,8515 por libra peso. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para março próximo trabalharam em alta e fecharam com ganhos de 65 dólares, valendo US$ 3.128 por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US, caíram sexta-feira (19) 10.702 sacas e estão em 253.108 sacas. Há um ano eram de 859.564 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 606.456 sacas. Na última semana somaram queda de 8.338 sacas. No mês de dezembro cresceram 27.158 sacas. No mês de novembro apresentaram queda de 165.072 sacas e no mês de outubro, a queda totalizou 52.807 sacas. No mês de setembro esses estoques caíram 58.986 sacas. No mês de agosto, a queda foi de 45.369 sacas e no mês de julho de 16.163 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu sexta-feira (19) 0,10 % frente ao real e fechou a R$ 4,9270. Quinta-feira (18) subiu 0,04 %. Em reais por saca, os contratos para março próximo em Nova Iorque fecharam a R$ 1.206,70. Terminaram quinta-feira (18) a R$ 1.174,00. Fecharam a sexta-feira (12) a R$ 1.156,71. Terminaram o último pregão do ano, na sexta-feira, 29/12/23, valendo R$ 1.208,80.

Embarques

Até dia 19, os embarques de janeiro estavam em 1.626.903 sacas de café arábica, 157.448 sacas de café conilon, mais 135.958 sacas de café solúvel, totalizando 1.920.309 sacas embarcadas, contra 2.141.896 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 19, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 2.698.586 sacas, contra 2.680.071 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa de Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 12, sexta-feira, até o fechamento do dia 19, subiu nos contratos para entrega em março próximo 515 pontos ou US$ 6,81 (R$ 33,56) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 12 a R$ 1.156,71 por saca, e sexta-feira, dia 19, a R$ 1.206,70. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 520 pontos.