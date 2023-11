NOTÍCIAS DO AGRO

Clima

O site CLIMATEMPO informou que a primeira quinzena de novembro vai terminar com temperaturas novamente se aproximando ou ultrapassando os 40°C no interior do Brasil. Algumas localidades do Cerrado podem registrar máximas em torno dos 38°C a 39°C.

ICE

Na Ice americana, em Nova Iorque, os contratos de arábica para dezembro próximo bateram sexta-feira (10) em US$ 1,7875 na máxima do dia, e encerraram o pregão em baixa de 430 pontos, a US$ 1,7450 por libra peso. Quinta-feira (9) subiram 445 pontos e quarta-feira (8), 360 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de café robusta para janeiro próximo recuaram 9 dólares na última sexta, fechando a semana a US$ 2.421 por tonelada. Quinta-feira (9) subiram 24 dólares e quarta (8), 48 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US, permaneceram estáveis na sexta-feira (10) e estão em 302.235 sacas. Há um ano eram de 448.704 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 146.469 sacas. Somaram queda de 57.774 sacas nesta semana. Na semana passada a queda foi de 34.166 sacas. No mês de outubro a queda totalizou 52.807 sacas. No mês de setembro esses estoques caíram 58.986 sacas. No mês de agosto, a queda foi de 45.369 sacas e no mês de julho de 16.163 sacas. No mês de junho, recuaram 38.603 sacas. No mês de maio caíram 96.645 sacas e no mês de abril, a queda totalizou 62.731 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu sexta-feira (10) 0,63 % e encerrou a semana valendo R$ 4,9140. Quinta-feira (9) subiu 0,67 % frente ao real, encerrando o dia a R$ 4,9400. Na sexta-feira anterior (3/11) recuou 1,55 % e fechou a semana a R$ 4,8960. Em reais por saca, os contratos para dezembro próximo em Nova Iorque encerraram o pregão da última sexta a R$ 1.134,29. Quinta (9) fecharam a R$ 1.168,39 e quarta (8) a R$ 1.131,70. Terminaram a semana passada a R$ 1.106,82. Fecharam a sexta-feira anterior (3) a R$ 1.067,29.

Mercado

No mercado físico brasileiro, ao longo da última semana, os compradores subiram e desceram o valor de suas ofertas, acompanhando o sobe e desce das cotações na ICE em Nova Iorque e do dólar frente ao real. O volume de negócios fechados cresceu, mas continua abaixo do usual para esta época do ano.

Embarques

Até dia 10, os embarques de novembro estavam em 670.260 sacas de café arábica, 114.131 sacas de café conilon, mais 27.110 sacas de café solúvel, totalizando 811.501 sacas embarcadas, contra 562.094 sacas no mesmo dia de outubro. Até o mesmo dia 10 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em outubro totalizavam 1265.484 sacas, contra 859.116 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 3, sexta-feira, até o fechamento do dia 10, subiu nos contratos para entrega em janeiro próximo 140 pontos ou US$ 1,85 (R$ 9,10) por saca. Em reais, as cotações para entrega em janeiro próximo na ICE fecharam no dia 3 a R$ 1095,49 por saca, e dia 10, a R$ 1108,84. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em janeiro, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 365 pontos.